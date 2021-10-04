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В Украине ежемесячно дорожает молоко: как отличаются цены в регионах

За последний месяц цена на молоко увеличилась на 65 копеек

сегодня, 12:35
Автор:

Елизавета Черных

По данным экономических экспертов, в Украине с каждым месяцем растет цена на молоко. Об этом рассказали в эфире "Cніданок з 1+1", передает ТСН. 

В Украине ежемесячно дорожает молоко: как отличаются цены в регионах

В Украине ежемесячно дорожает молоко - фото из открытых источников

Согласно подсчетам, за последний месяц цена на молоко увеличилась на 65 копеек, и теперь стоимость литра продукции стоит практически 22 гривны. 

По прошествии года, цена на молоко выросла на 15%. Дороже всего продукция стоит в Кировоградской области — за литр в регионе просят порядка 27 гривен. А вот самое дешевое молоко в Черновицкой области, поскольку здесь литр молока продается за 16 гривен. 

Отметим, что эксперты также прогнозируют увеличение оптовых цен на картофель. Новая стоимость будет практически вдвое больше той, которая есть на украинском рынке сейчас. Если сегодня килограмм овоща обходится в среднем 4 гривны, то уже к концу этого месяца картошку будут продавать за 7 гривен. Специалисты отмечают, что на изменения цены повлияли погодные условия, которые, в свою очередь, сказались на качестве и количестве урожая овоща. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" также говорилось, какие продукты могут стать дороже в октябре и почему. В частности, финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ прогнозирует рост цен на хлебобулочные изделия и некоторых видов мяса, который произойдет из-за изменения цены на газ. По словам специалиста, что связано с сырьевым компонентом, будет дорожать, тем более, в том числе за счет роста цен на энергетические ресурсы. Цена на газ потянет за собой рост стоимости товаров, связанных с использованием газа при их производстве, с отоплением. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/v-ukraine-ezhemesyachno-dorozhaet-moloko-kakie-seychas-ceny-i-kak-oni-otlichayutsya-v-regionah-1880422.html
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