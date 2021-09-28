В Украине подорожает картофель: каких цен ожидать

В Украине вскоре повысятся оптовые цены на картошку. Новая стоимость будет практически вдвое больше той, которая есть на украинском рынке сейчас. Об этом пишет издание AgroNews.

В Украине подорожает картошка. Фото из открытых источников

Как сообщает издание, на сегодняшний день килограмм картофеля обойдется покупателю примерно в 4 гривны. Однако уже к концу октября появится новый ценник — 7 грн/кг.

По словам зам. директора по научной работе по селекции и семеноводства Института картофелеводства НААН Украины Николая Фурдиги, что урожайность в этом году в центральном и западном регионах ниже на 20% нежели в 2020 году. Это в свою очередь повлияет на формирование цен.

Неблагоприятные погодные условия этим летом сильно повлияли на качество урожая. Сильная жара, которая длилась несколько недель, подпортила даже тот картофель, который был на поливных участках.

Стоит отметить, что из-за погоды этим летом большая часть урожая черешни была испорчена. Кроме того, сезон голубики начался едва ли не на две недели позже, чем в 2020-ом, опять-таки из-за погодных условий. По той же причине "пострадала" и вишня, хотя урожая было больше, чем в 2020-ом, но часть все же была испорчена.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что ц ены на гречку в Украине могут значительно вырасти. Стоимость гречневой крупы может увеличиться на 20-30%. Подробнее об этом читайте в нашей статье

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