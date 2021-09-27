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Цены на гречку в Украине могут значительно вырасти: на сколько и почему

Стоимость гречневой крупы может увеличиться на 20-30%

сегодня, 16:33
Автор:

Елизавета Черных

До конца текущего года в Украине могут подскочить цены на гречневую крупу. По прогнозам Международной ассоциации гречки, стоимость может увеличиться на треть. Почему крупа дорожает и какими будут цены, рассказали в эфире "Сніданок з 1+1", передает ТСН. 

Цены на гречку в Украине могут значительно вырасти: на сколько и почему

Цены на гречку в Украине могут значительно вырасти - фото из открытых источников

Гречка на прилавках украинских магазинов может подняться в цене на 20-30%. Главной причиной подорожания является то, что в Украине половина гречневой крупы российского производства. 

"Последние два года, когда она (РФ — ред.) уменьшила производство, на нашем рынке ощущается значительный дефицит. Отсюда и рост цен", — сообщил исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой. 

Экономист Олег Пендзин также прогнозирует рост стоимости гречневой крупы, однако не намного. Кроме того, эксперт исключает и дефицит продукции. 

"Сегодня гречка подорожала меньше, чем общая потребительская корзина. Крупа гречневые с начала года подорожали на 16%. Считайте — максимум она будет стоить не более 50 гривен за килограмм", — отметил экономист. 

Пендзин также добавил, что в случае, если аграрии решатся повысить цену на гречку, потребитель просто выберет другие крупы. Кроме гречки, украинцы потребляют на протяжении года 20 млн тонн разных зерновых. 

Напомним, что Олег Пендзин озвучил для издания "Комментарии" прогноз цен на продукты в октябре, рассказав, как изменятся ценники и почему. По словам эксперта, более-менее стабильными будут цены на подсолнечное масло. По крайней мере, до окончания сбора семечки. Максимум – рост на 0,5%. Сахар также будет более-менее стабилен в цене (0,5%, максимум – 1% роста). Ажиотажный летний спрос на него закончился, а сахар нового урожая еще не появился.




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Источник: https://tsn.ua/groshi/v-ukrayini-mozhe-zdorozhchati-grechka-chomu-ta-naskilki-1875451.html
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