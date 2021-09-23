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В Украине рекордно выросла стоимость репчатого лука: сколько стоит овощ

Такая тенденция может быть связано со сниженным производством продукта в Украине в 2021 году

сегодня, 16:13
Автор:

Елизавета Черных

После сезона рекордного экспорта Украина снова может стать импортером репчатого лука. Причем импорт может начать даже в период, когда уборку овоща только закончили и предложение продукции на украинском рынке остается самым высоким. Такой прогноз озвучили аналитики издания EastFruit.

В Украине рекордно выросла стоимость репчатого лука: сколько стоит овощ

В Украине рекордно выросла стоимость репчатого лука - фото из открытых источников

По состоянию на сегодня, оптовая стоимость репчатого лука на внутреннем рынке является рекордной для этого периода. Цена овоща стандартного качества 7 грн/кг, что выше, чем в в 2020 году в больше, чем в два раза.  Аналитики предполагают, что такая тенденция может быть связано со сниженным производством продукта в Украине в 2021 году.

Специалисты  не делают прогноз стоимости овоща на дальнейшее время, а представители оптовой торговли отмечают, что если стоимость репчатого лука вырастет еще на 10%, то, возможно, продукцию придется импортировать. 

Отметим, что экономисты также прогнозируют рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Стоимость может вырасти от 5 до 25% из-за подорожания муки и сырья. Также немаловажную роль играет рост цен на энергоносители, которые используются при производстве. 

Кроме того, украинцев ожидает еще одно подорожание. Уже в скором времени в стране могут повыситься розничные цены на спиртную продукцию. В Министерстве экономики уже разработан соответствующий проект, который уже отправили на согласование.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что в стране значительно увеличились цены на голубику, которая, к слову, и так является самой дорогой ягодой на украинском рынке. 




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Источник: https://east-fruit.com/novosti/rekordno-vysokie-tseny-na-luk-v-ukraine-privedut-k-nachalu-importa-luka-iz-uzbekistana-i-moldovy/
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