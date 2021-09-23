В Украине могут взлететь цены на хлеб - прогноз эксперта

Стоимость хлеб в Украине до окончания текущего года может увеличиться от 5 до 25%. Таким прогнозом поделился глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии изданию ГолосUA.

В Украине могут взлететь цены на хлеб - фото из открытых источников

По мнению экономиста, стоимость хлеба и хлебобулочных изделий может подскочить по ряду причин. Одной из них Новак называет рост цен на сырье и муку, а также энергоносители, которые играют немаловажную роль в производстве продукции.

"Таким образом, произойдёт повышение общей себестоимости хлебобулочных изделий. Из-за чего производители и продавцы будут вынуждены поднимать цены конечным потребителям", — сообщил экономист.

По прогнозу Новака, до конца текущего года стоимость может возрасти от 5 до 25%.

Отметим, что украинцев ожидает еще одно подорожание. Так в ближайшее время в стране изменяться розничные цены на алкогольные напитки. В Министерстве экономики уже разработан соответствующий проект, который уже отправили на согласование. Главной целью инициативы является детенизация рынка.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что в стране значительно увеличились цены на голубику, которая, к слову, и так является самой дорогой ягодой на украинском рынке. Сезон голубики в Украине подходит в завершению. Но несмотря на это, спрос на ягоду до сих пор велик. Это в свою очередь влияет на цену. В этом году сезон голубики начался едва ли не на две недели позже, чем в 2020-ом. Причиной тому послужили неблагоприятные погодные условия, постоянные ливни, а также очень холодная весна.









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