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Главная Новости Бизнес Агро В Украине могут взлететь цены на хлеб - прогноз эксперта
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В Украине могут взлететь цены на хлеб - прогноз эксперта

До конца текущего года стоимость может возрасти от 5 до 25%

сегодня, 11:52
Автор:

Елизавета Черных

Стоимость хлеб в Украине до окончания текущего года может увеличиться от 5 до 25%. Таким прогнозом поделился глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии изданию ГолосUA. 

В Украине могут взлететь цены на хлеб - прогноз эксперта

В Украине могут взлететь цены на хлеб - фото из открытых источников

По мнению экономиста, стоимость хлеба и хлебобулочных изделий может подскочить по ряду причин. Одной из них Новак называет рост цен на сырье и муку, а также энергоносители, которые играют немаловажную роль в производстве продукции. 

"Таким образом, произойдёт повышение общей себестоимости хлебобулочных изделий. Из-за чего производители и продавцы будут вынуждены поднимать цены конечным потребителям", — сообщил экономист. 

По прогнозу Новака, до конца текущего года стоимость может возрасти от 5 до 25%. 

Отметим, что украинцев ожидает еще одно подорожание. Так в ближайшее время в стране изменяться розничные цены на алкогольные напитки. В Министерстве экономики уже разработан соответствующий проект, который уже отправили на согласование. Главной целью инициативы является детенизация рынка. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что в стране значительно увеличились цены на голубику, которая, к слову, и так является самой дорогой ягодой на украинском рынке. Сезон голубики в Украине подходит в завершению. Но несмотря на это, спрос на ягоду до сих пор велик. Это в свою очередь влияет на цену. В этом году сезон голубики начался едва ли не на две недели позже, чем в 2020-ом. Причиной тому послужили неблагоприятные погодные условия, постоянные ливни, а также очень холодная весна.




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Источник: https://golos.ua/news/v-ukrayne-hleb-mozhet-podorozhat-na-25-ekonomyst
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Обсуждения

тоня

сегодня, 11:17

чергова страшилка від експерта на 25%...не кажи гоп поки не перескочиш...

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