В Украине подорожает алкоголь

В Украине вскоре изменятся минимальные розничные цены на спиртные напитки. Об этом сообщает издание AgroNews, ссылаясь на заявление Министерства экономики.



В Украине поднимут цены на алкогольные напитки. Фото из открытых источников

Так, Минэкономики разработало проект постановления об утверждении новых минимальных цен на алкогольные напитки в Украине. Он был направлен на согласование.

Данное предложение Министерства направлено на детенизацию рынка. Кроме того, данное предложение направлено и на развитие реального сектора экономики.

Сообщается, что сейчас заметно подорожало сырье и материалы, а легальные производители спиртного не могут поднять цены без актуализации МРЦ. Это объясняется тем, что они проигрывают в конкуренции с нелегальными производителями алкоголя в стране. Они, в свою очередь, продают спиртные напитки по минимальной цене, ведь берут сырье с нелегального рынка.

К слову, согласно последним данным Госстата, цены на алкоголь за последняя время стали немного выше. Сейчас бутылка вина (0,75л) обойдется в среднем в 70,19 гривен. За месяц цена на вино поднялась на практически на 80 копеек. Пиво отечественных марок будет в среднем стоить покупателю 18,84 за 0,5л. Средняя цена 0,5л водки стоит в стране сейчас 93,70 грн.

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