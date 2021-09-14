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В Украине подорожает алкоголь

Легальные производители алкоголя в Украине проигрывают в конкуренции с нелегальными

сегодня, 18:59
Автор:

Денис Подставной

В Украине вскоре изменятся минимальные розничные цены на спиртные напитки. Об этом сообщает издание AgroNews, ссылаясь на заявление Министерства экономики. 

В Украине подорожает алкоголь

В Украине поднимут цены на алкогольные напитки. Фото из открытых источников

Так, Минэкономики разработало проект постановления об утверждении новых минимальных цен на алкогольные напитки в Украине. Он был направлен на согласование. 

Данное предложение Министерства направлено на детенизацию рынка. Кроме того, данное предложение направлено и на развитие реального сектора экономики. 

Сообщается, что сейчас заметно подорожало сырье и материалы, а легальные производители спиртного не могут поднять цены без актуализации МРЦ. Это объясняется тем, что они проигрывают в конкуренции с нелегальными производителями алкоголя в стране. Они, в свою очередь, продают спиртные напитки по минимальной цене, ведь берут сырье с нелегального рынка. 

К слову, согласно последним данным Госстата, цены на алкоголь за последняя время стали немного выше. Сейчас бутылка вина (0,75л) обойдется в среднем в 70,19 гривен. За месяц цена на вино поднялась на практически на 80 копеек. Пиво отечественных марок будет в среднем стоить покупателю 18,84 за 0,5л. Средняя цена 0,5л водки стоит в стране сейчас 93,70 грн. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Украине дорожают популярные овощи. Фермеры прокомментировали изменения цен и рассказали, являются ли они приемлемыми. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" информировал о том, что цены на гречку в Украине могут значительно вырасти. Новая стоимость продукта будет зависеть от нескольких факторов. Среди них есть также и финансовые возможности владельцев гречки. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте


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Источник: https://agronews.ua/news/v-ukrayini-zrostut-cziny-na-alkogol-2/
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