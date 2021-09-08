Цены на гречку в Украине могут значительно вырасти: на сколько и почему

Стоимость гречки в Украине может увеличиться до конца 2021 года. Причин подорожания продукции — несколько. Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации гречки Сергей Громовой изданию OBOZREVATEL, передает ТСН.

Цены на гречку в Украине могут значительно вырасти - фото из открытых источников

По словам эксперта, цена на популярную крупу уже через несколько месяцев может подскочить на 10-15% — до 75 гривен за килограмм, а на регулируемые Кабмином сорта — до 52 гривен. Громовой отмечает, что цена гречки будет зависеть от нескольких факторов, среди которых и финансовые возможности владельцев гречки.

"Если им нужны будут деньги — они будут вбрасывать гречку на рынок, если нет — попридержат до весны. Но гречки недостаточно и, чтобы сбалансировать спрос, цена будет расти", — уверен эксперт.

Однако Светлана Литвин, являющаяся аналитиков "Украинского клуба аграрного бизнеса" отмечает, что причин для дальнейшего роста цены на гречку нет. По словам специалистки, в 2021 году урожай крупы может превысить прошлогодний на 3-5%.

В свою очередь оба эксперта связывают происходящее на рынке с политикой Российской Федерации, которая изначально занимала активную позицию на украинском рынке гречке, а вскоре резко прекратила поставки продукции. Еще одним фактором подорожания специалисты называют исчерпание запасов 2020-го года.

Напомним, что, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, отпускные цены производителей круп за год выросли на 13-31%.

Кроме того, на территории Украины прогнозируют подорожание молочных продуктов. По словам аналитиков из Ассоциации производителей молока, основной причиной увеличения стоимости является уменьшение предложения сырого молока. В связи с этим эксперты ожидают подорожание продукции на 30 копеек в течении двух месяцев.

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