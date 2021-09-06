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В Украине подорожали крупы: актуальные цены

Так, цены на гречку за год выросли на 14%

сегодня, 15:54
Автор:

Елизавета Черных

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, отпускные цены производителей круп за год выросли на 13-31%. Об этом рассказали в ТСН. 

В Украине подорожали крупы: актуальные цены

В Украине подорожали крупы - фото из открытых источников

Так, по состоянию на 3 сентября 2021 года отпускные цены производителей на кукурузную крупу в среднем по стране составляли 12,91 грн/кг (на 24% выше, чем в аналогичный период прошлого года), на гречневую крупу — 35,63 грн/кг (на 14% выше), на пшенную крупу — 14,10 грн/кг (на 13% выше), на гороховую крупу — 14,33 грн/кг (на 20% выше), на ячменную крупу — 11,20 грн/кг (на 31% выше).

Напомним, что на территории Украины прогнозируют подорожание молочных продуктов. По словам аналитиков из Ассоциации производителей молока, основной причиной увеличения стоимости является уменьшение предложения сырого молока. В связи с этим эксперты ожидают подорожание продукции на 30 копеек в течении двух месяцев.

Также в материале издания "Комментарии" сообщалось, что в Украине прогнозируется дефицит картофеля. Эксперты аграрной отрасли в этом году жалуются на низкий урожай овоща, а также его качество. Специалисты утверждают, что картофель мелкий — не более 30 миллиметров в диаметре. В прошлых сезонах такой урожай перерабатывали на крахмал или же скармливали скоту. Но сейчас такую картошку поставляют на рынок. Однако, отмечают эксперты, на стоимость овоща урожай не влияет. 

Также стоит добавить, что грядущая зима может стать весьма сложной для жителей страны, которые привыкли к богатому урожаю картофеля. Согласно прогнозам, цена любимого многими овоща может увеличиться к небывалым высотам, а его качество будет желать лучшего. 



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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/v-ukraine-podorozhali-krupy-vo-skolko-oboydutsya-lyubimye-kashi-1861120.html
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