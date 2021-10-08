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В Украине изменится цена на сахар: какую стоимость ожидать

Специалисты ожидают цену в пределах 23-25 гривен за килограмм

сегодня, 11:24
Автор:

Елизавета Черных

По словам аналитика ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светланы Литвин, в 2021 году урожай сахарной свеклы в разы выше, нежели в прошлом году, что отразится на розничной стоимости сахара. Об этом сообщается в материале УНИАН. 

В Украине изменится цена на сахар: какую стоимость ожидать

В Украине изменится цена на сахар: какую стоимость ожидать - фото из открытых источников

Отмечается, что специалисты ожидают цену около 23-25 гривен за кило продукции по окончанию уборки урожая. В свою очередь эксперт подчеркнула, что сбор урожая свеклы только начался и собрано порядка 30% посевов, поэтому точных прогнозов давать еще рано. 

"Но однозначно урожай сахарной свеклы будет лучше, чем в прошлом году", – сообщила аналитик УКАБ. 

Светлана Литвин добавила, что на объем производства сахара влияет не только сбор свеклы, а также и содержание сахарозы. Кроме того, стоит учитывать и погоду, которая была благоприятной для формирования необходимых показателей. 

По мнению аналитика, в сентябре-октябре розничная стоимость сахара колебалась в пределах 27-28 гривен за килограмм, но в скором времени цена может измениться и упасть до 23-25 гривен за кило. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что в Украине прогнозируется рекордный урожай подсолнечника, что скажется на ценах на растительное масло. Специалист ожидают постепенный спад цены на эту продукцию. 

В целом, на протяжении нескольких месяцев украинцев больше всего волновала стоимость подсолнечного масла и сахара, которая существенно увеличилась. Но дорожают и другие необходимые продукты питания. О причинах увеличения цены рассказала аналитик УКАБ Светлана Литвин. 



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Источник: https://www.unian.net/economics/agro/v-ukraine-upadut-ceny-na-sahar-kogda-i-kak-izmenitsya-cennik-novosti-11570944.html
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