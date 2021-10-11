В Украине взлетят цены на сыры: какой будет стоимость

В Украине выросли цена на различные вида сыра. Об этом сообщили в эфире "Сніданок з 1+1", передает ТСН.

В Украине взлетят цены на сыры: названы причины - фото из открытых источников

Украинские сыроделы отмечают, что цены будут продолжать расти — в октябре стоимость продукции может подскочить на 5%. Таким образом, на полках магазинов не будет сыра, стоимостью дешевле 220 гривен за килограмм.

Производители сыров отмечают, что изготавливать продукцию по низкой стоимости нерентабельно. Кроме того, цены на сыры растут в последнее время во многих странах по всему миру.

В свою очередь эксперты отмечают, что отечественным производителям будет тяжело восстановить мощности производства, так прилавки магазинов заполняет бюджетная импортная продукция.

Отметим, что в Украине за год выросли цены на продукты питания. Так, стоимость сахара увеличилась на 88%, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, растительного масла — на 71,7%. Что еще подорожало в Украине — читайте в материале издания "Комментарии".

Ранее также сообщалось, что цена такого популярного овоща, как лук, вскоре станет намного выше той, которую мы имеем по состоянию на сегодня. По прогнозам экспертов, ценник на лук в стране станет значительно выше после Нового года. До этого украинцы смогут приобрести овощ по средней цене. Текущий год оказался сложным для фермеров, поскольку погодные условия буквально портили, а иногда и уничтожали немалую часть урожая. Те фермеры, которым удастся правильно сохранить урожай, останутся в конечном итоге в выигрыше, когда цены на лук станут значительно выше в январе 2022 года.





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