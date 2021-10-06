В Украине подорожает популярный овощ

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Денис Подставной
Стоимость такого популярного овоща, как лук, вскоре станет намного выше сегодняшней. Об этом сообщает журнал для овощеводов "Плантатор".
В Украине подорожает лук. Фото из открытых источников
Директор по развитию бизнеса компании по продаже техники для хранения Van Dijk Technics Андрей Марущак отметил, что по прогнозам, ценник на лук в стране станет значительно выше после Нового года. До этого стоимость овоща будет средней.
2021 год стал сложным для фермеров, поскольку погодные условия буквально портили, а иногда и уничтожали немалую часть урожая. Так, к примеру, в конце лета текущего года овощеводы заявили, что больше не хотят выращивать свеклу, огурцы, капусту и морковь. Эти овощи являются довольно востребованными на рынке. Главной причиной тому стали климатические изменения, недостаток влаги, а также вредители. Всё это влияет на конечное состояние овоща.
Марущак считает, что те фермеры, которым удастся правильно сохранить урожай, останутся в конечном итоге в выигрыше, когда цены на лук станут значительно выше в январе 2022 года.
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