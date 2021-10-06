logo
Русский Українська

BTC/USD

54557.02

ETH/USD

3576.31

LTC/USD

181.82

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес Агро В Украине подорожает популярный овощ
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине подорожает популярный овощ

Фермеры, которым удастся сберечь урожай, останутся в выигрыше

сегодня, 19:02
Автор:

Денис Подставной

Стоимость такого популярного овоща, как лук, вскоре станет намного выше сегодняшней. Об этом сообщает журнал для овощеводов "Плантатор". 

В Украине подорожает популярный овощ

В Украине подорожает лук. Фото из открытых источников

Директор по развитию бизнеса компании по продаже техники для хранения Van Dijk Technics Андрей Марущак отметил, что по прогнозам, ценник на лук в стране станет значительно выше после Нового года. До этого стоимость овоща будет средней. 

2021 год стал сложным для фермеров, поскольку погодные условия буквально портили, а иногда и уничтожали немалую часть урожая. Так, к примеру, в конце лета текущего года овощеводы заявили, что больше не хотят выращивать свеклу, огурцы, капусту и морковь. Эти овощи являются довольно востребованными на рынке. Главной причиной тому стали климатические изменения, недостаток влаги, а также вредители. Всё это влияет на конечное состояние овоща. 

Марущак считает, что те фермеры, которым удастся правильно сохранить урожай, останутся в конечном итоге в выигрыше, когда цены на лук станут значительно выше в январе 2022 года. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Украине значительно упали цены на столовую свеклу. Всего за неделю цены на овощ стали ниже на 2-3 гривны. Однако эксперты предупреждают, что вскоре ценник на столовую свеклу вновь взлетит вверх. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" писал о том, что в Украине подорожала курятина. В целом ценник на продукт стал выше на пару процентов. Даже несмотря на это, данный вид мяса остается самым дешевым в стране. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://agrotimes.ua/ovochi-sad/speczialist-sprognozuvav-podorozhchannya-czybuli/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ