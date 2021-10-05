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В Украине подорожала курятина: названы новые цены

За год мясо птицы стало дороже на 29%

сегодня, 20:21
Автор:

Денис Подставной

За последний месяц в Украине выросли цены на куриное мясо. В целом ценник на продукт стал выше на пару процентов. Об этом сообщает издание AgroNews, ссылаясь на Biz.today.

В Украине подорожала курятина: названы новые цены

Цены на курятину в Украине. Фото: t.ks.ua

Сообщается, на сегодняшний день курица является самым дешевым мясом в стране. Это уже при условии, что за месяц курятина стала дороже на 3%. За год цена стала выше на 29%. Источник передает, что вскоре цены на курицу в Украине вновь вырастут. Это случится после повышения властью налогов для производителей. 

Сейчас килограмм куриного мяса обойдется покупателю в среднем в 59 гривен. По данным Минагро, самое дешевое куриное мясо в стране продают в Хмельницкой области. Один килограмм обойдется в 48 гривен. А самая дорогая на сегодняшний день курятина продается в Киевской области. Килограмм мяса обойдется в 68 гривен. 

Отметим, что второе по цене мясо в стране – это свинина. Килограмм обойдется покупателю в среднем в 91 грн. В Киевской области свинина продается по самой высокой цене -157 грн/кг, а на Волыни – самое дешевое, по 72 грн/кг.

Говядина остается самым дорогим мясом в Украине. Средняя цена – 110 гривен за один килограмм. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Украине ежемесячно дорожает молоко. За последний месяц цена на продукт увеличилась на 65 копеек. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что  в Украине подорожало жилье.  Эксперты Ассоциации специалистов по недвижимости Украины совместно с компаний "Увекон" провели анализ более 200 тысяч квартир, выставленных на продажу в стране. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


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Источник: https://biz.today.ua/najdeshevshe-m-39-yaso-v-ukrayini-podorozhchalo-na-30/
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