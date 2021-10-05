Эксперты Ассоциации специалистов по недвижимости Украины совместно с компаний "Увекон" провели анализ более 200 тысяч квартир, выставленных на продажу в стране. О результатах исследований вторичного рынка недвижимости рассказали журналисты ТСН.

В Украине подорожало жилье: какие цены сейчас - фото из открытых источников

Отмечается, что летом 2021 года средняя стоимость квартир на "вторичке" в областных центрах Украины увеличилась на 2,5% — до 929 дол/кв.м.

Так, цена 1-комнатных квартир выросла в среднем на 2,9%(957 дол/кв.м), 2-комнатных — на 2,6% (до 886 дол кв/м), а стоимость 3-комнатных квартир увеличилась на 2,1% (до 879 дол/кв.м), 4-комнатных — на 1,7% (до 1227 дол/кв.м).

Больше всего выросла средняя стоимость квартир на вторичном рынке в Киеве — на 4,7%, в Днепре — на 3,7%, в Черкассах — на 3,4%, в Чернигове — на 3,3%, в Хмельницком — на 3,2%, в Черновцах — на 2,3%, в Харькове — на 2,2%, в Одессе — на 1,5%.

На 0,5% подорожало жилье в Ивано-Франковске и во Львове. Это наименьшее значение среди областных центров.

Отметим, что ранее эксперты для издания "Комментарии" озвучивали прогноз цен на недвижимость на ближайшие месяцы. В частности, специалисты подчеркивают, что осенью на вторичном рынке недвижимости можно будет наблюдать относительную ценовую стабильность.

Что касается аренды квартир, то специалисты отмечают, что в крупных областных центрах, таких как Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов и другие, аренда жилья подорожала до 7-10%. Также названы сдерживающие факторы подорожания аренды недвижимости, с которыми можно ознакомиться в материале интернет-издания "Комментарии".

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