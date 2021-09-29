Рынок недвижимости в Украине: как изменятся цены на аренду жилья в ближайшее время

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Елизавета Черных
Руководитель комитета информационных технологий и аналитики Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Эдуард Бразас рассказал изданию "Комментарии", как и почему может измениться цена на аренду недвижимости в ближайшее время.
Как изменятся цены на аренду жилья в ближайшее время - фото из открытых источников
Если говорить о ценах, то по итогам августа-сентября, цена аренды в зависимости от месторасположения, технического состояния дома, качества ремонта и, конечно же, площади, увеличилась в среднем на 5-10%. В крупных областных центрах, таких как Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов и другие, аренда жилья подорожала до 7-10%. В остальных региональных центрах рост не превысил 5%.
Сдерживающими факторами для роста цен, по словам Эдуарда Бразаса, на сегодняшний день являются:
1. Экономическая неопределенность (в том числе уровень инфляции), неизвестность того, что будет в ближайшие 1,5-2 месяца, невозможность долгосрочных прогнозов и планирования.
2. Ожидание очередного локдауна: маховик уже запущен, обществу настойчиво говорят о его неизбежности. Также пока непонятна "жесткость" возможного локдауна.
3. Удорожание коммунальных платежей, в частности в отопительный сезон.
Отметим, что ранее издание "Комментарии" обратилось к экспертам, чтобы узнать, ожидать ли украинцам изменений на рынке недвижимости в октябре и какие факторы могут на это повлиять.
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