Рынок недвижимости в Украине: как изменятся цены на аренду жилья в ближайшее время

Руководитель комитета информационных технологий и аналитики Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Эдуард Бразас рассказал изданию "Комментарии", как и почему может измениться цена на аренду недвижимости в ближайшее время.

Как изменятся цены на аренду жилья в ближайшее время - фото из открытых источников

"На сегодняшний день можно говорить о том, что рынок аренды жилья на последующие три месяца уже сформирован на 90%. То есть, другими словами, цены уже вряд ли изменятся (динамика возможна, но в рамках нескольких процентов)", — говорит эксперт.

Если говорить о ценах, то по итогам августа-сентября, цена аренды в зависимости от месторасположения, технического состояния дома, качества ремонта и, конечно же, площади, увеличилась в среднем на 5-10%. В крупных областных центрах, таких как Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов и другие, аренда жилья подорожала до 7-10%. В остальных региональных центрах рост не превысил 5%.

Сдерживающими факторами для роста цен, по словам Эдуарда Бразаса, на сегодняшний день являются:

1. Экономическая неопределенность (в том числе уровень инфляции), неизвестность того, что будет в ближайшие 1,5-2 месяца, невозможность долгосрочных прогнозов и планирования.

2. Ожидание очередного локдауна: маховик уже запущен, обществу настойчиво говорят о его неизбежности. Также пока непонятна "жесткость" возможного локдауна.

3. Удорожание коммунальных платежей, в частности в отопительный сезон.

"Если говорить об уровне спроса, то по результатам сентября он был реализован на 80%. Грубо говоря, активизация рынка, как и ожидалось, была, но бума в сегменте жилой аренды не произошло. Что же касается возможного локдауна, то многое будет зависеть от степени ограничений и его длительности. При жестких пандемических ограничениях более, чем на один месяц, стоимость аренды жилья может снизиться, как минимум на 20-30% преимущественно за счет падения спроса (по аналогии с весенним локдауном 2020 года). Но это снижение будет временным, впоследствии цены понемногу подтянутся к уровню сентября", — подытожил эксперт.

Отметим, что ранее издание "Комментарии" обратилось к экспертам, чтобы узнать, ожидать ли украинцам изменений на рынке недвижимости в октябре и какие факторы могут на это повлиять.









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