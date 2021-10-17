В Украине рекордно изменилась цена яблок: какая стоимость сейчас

В Украине упала цена на яблоки. Стоимость популярного плода достигла рекордного значения за последние три года. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на издание kurkul.com.

В Украине рекордно изменилась цена яблок: какая стоимость - фото из открытых источников

Стоимость практически на все сорта яблок украинские садоводы снизили до 5 гривен за килограмм. Эта цена является на 37% дешевле, чем в начале месяца.

Кроме того, розничные сети и оптовые компании свели к минимуму закупку плодов у местных производителей в связи с низкой реализацией яблок в розницу.

Отмечается, что, по состоянию на сегодня, отпускная стоимость фрукта в стране в среднем на 35%, чем в аналогичный период 2020 года, а также является самой низкой за прошедшие три года. Низкая цена на яблоки отмечалась в 2018 году — в тот период в Украине собрали наибольший урожай плода.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что украинцев ждет подорожание некоторых продуктов питания. В частности, по данным аналитиков, уже к новому году могут взлететь в цене тепличные овощи — помидоры, перец и огурцы. Стоимость тепличных овощей уже сейчас быстро растет. Поэтому специалисты аграрной отрасли не исключают, что уже к 2022-му году цена на тепличные овощи обновит исторический рекорд. В свою очередь аналитики выделяют несколько причин подорожания. В частности, рост стоимости связывают с подорожанием энергоносителей и природного газа, удобрений и средств защиты растений, затрат на рабочую силу.

Кроме того, в стране выросли цены на свеклу. С начала октября стоимость популярного овоща выросла на 16%. В первую очередь на повышение стоимости овоща повлиял заметный рост темпов сбыта.

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