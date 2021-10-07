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В Украине дорожает популярный овощ: в чем причина

Менее чем за неделю овощ стал дороже на 16%

сегодня, 18:32
Автор:

Денис Подставной

За последние несколько дней в Украине вырос ценник на столовую свеклу. Об этом информируют аналитики портала EastFruit.

В Украине дорожает популярный овощ: в чем причина

В Украине подорожала свекла. Фото из открытых источников

В первую очередь на повышение стоимости овоща повлиял заметный рост темпов сбыта. Кроме того, предложение на рынке резко сократилось, поскольку многие фермеры отказались от продажи и предпочли закладывать в хранилища свой урожай. 

С начала недели столовая свекла стала дороже на 16%. Сегодняшняя цена овоща составляет 5-7 гривен за килограмм. Стоит отметить, что на цену также влияет качество овоща и регион, в котором его продают. 

В начале октября 2020 года столовая свекла была дешевле в 1,7 раза. Фермеры не исключают, что повышение цен — лишь временное явление. Цена упадет в том случае, если фермеры массово начнут распродавать свеклу из хранилищ. Тогда предложение на рынке резко увеличиться и сегодняшние цены будут изменены на более низкие. 

Ближе к концу сентября цены свеклу резко упали. Фермеры вынуждены были снижать стоимость на овощ, поскольку предложение резко выросло на рынках. Однако аналитики были уверены, что с наступлением холодов стоит ожидать подорожания свеклы. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Украине повысились цены на курятину. Курица является самым дешевым мясом в стране даже при условии, что за месяц она стала дороже на 3%. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" писал о том, что после Нового года в Украине значительно подорожает такой популярный овощ как лук. Подробнее об этом читайте  на нашем сайте


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Источник: https://east-fruit.com/novosti/ukrainskie-fermery-podnimayut-tseny-na-stolovuyu-sveklu/
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