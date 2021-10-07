В Украине дорожает популярный овощ: в чем причина

За последние несколько дней в Украине вырос ценник на столовую свеклу. Об этом информируют аналитики портала EastFruit.

В Украине подорожала свекла. Фото из открытых источников

В первую очередь на повышение стоимости овоща повлиял заметный рост темпов сбыта. Кроме того, предложение на рынке резко сократилось, поскольку многие фермеры отказались от продажи и предпочли закладывать в хранилища свой урожай.

С начала недели столовая свекла стала дороже на 16%. Сегодняшняя цена овоща составляет 5-7 гривен за килограмм. Стоит отметить, что на цену также влияет качество овоща и регион, в котором его продают.

В начале октября 2020 года столовая свекла была дешевле в 1,7 раза. Фермеры не исключают, что повышение цен — лишь временное явление. Цена упадет в том случае, если фермеры массово начнут распродавать свеклу из хранилищ. Тогда предложение на рынке резко увеличиться и сегодняшние цены будут изменены на более низкие.

Ближе к концу сентября цены свеклу резко упали. Фермеры вынуждены были снижать стоимость на овощ, поскольку предложение резко выросло на рынках. Однако аналитики были уверены, что с наступлением холодов стоит ожидать подорожания свеклы.





Курица является самым дешевым мясом в стране даже при условии, что за месяц она стала дороже на 3%. Подробнее об этом читайте в нашей статье Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Украине повысились цены на курятину.





Также портал "Комментарии" писал о том, что после Нового года в Украине значительно подорожает такой популярный овощ как лук. Подробнее об этом читайте на нашем сайте

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