В Украине дорожает популярный овощ: в чем причина

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Денис Подставной
За последние несколько дней в Украине вырос ценник на столовую свеклу. Об этом информируют аналитики портала EastFruit.
В Украине подорожала свекла. Фото из открытых источников
В первую очередь на повышение стоимости овоща повлиял заметный рост темпов сбыта. Кроме того, предложение на рынке резко сократилось, поскольку многие фермеры отказались от продажи и предпочли закладывать в хранилища свой урожай.
С начала недели столовая свекла стала дороже на 16%. Сегодняшняя цена овоща составляет 5-7 гривен за килограмм. Стоит отметить, что на цену также влияет качество овоща и регион, в котором его продают.
В начале октября 2020 года столовая свекла была дешевле в 1,7 раза. Фермеры не исключают, что повышение цен — лишь временное явление. Цена упадет в том случае, если фермеры массово начнут распродавать свеклу из хранилищ. Тогда предложение на рынке резко увеличиться и сегодняшние цены будут изменены на более низкие.
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