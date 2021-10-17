В Украине существенно подорожают сигареты: когда и на сколько

Уже в 2022 году цены на сигареты в Украине взлетят на 8 гривен. Подорожание табачных изделий ожидается уже в январе следующего года. Об этом пишет издание OBOZREVATEL.

Цены на сигареты в Украине - фото из открытых источников

Отмечается, что стоимость пачки сигарет будет увеличена в первую очередь из-за роста акцизов, которые каждый год увеличивают приблизительно на 20%. Такие процессы предусмотрены украинским законодательством.

"Мы взяли на себя определенные обязательства, мы должны привести цены на сигареты в соответствие с уровнем, который на сегодняшний день есть в Европе", – рассказал изданию экономист Максим Праздников.

Специалисты подчеркивают, что подорожания сигарет избежать не получится. Согласно прогнозам, в 2023 году табачные изделия увеличатся в цене еще на 20 гривен.

Напомним, что украинцев ждет еще одно подорожание. В частности, по данным аналитиков, уже к новому году могут взлететь в цене тепличные овощи — помидоры, перец и огурцы. Стоимость тепличных овощей уже сейчас быстро растет. Поэтому специалисты не исключают, что уже к 2022-му году цена на тепличные овощи обновит исторический рекорд. В свою очередь аналитики выделяют несколько причин подорожания. В частности, рост стоимости связывают с подорожанием энергоносителей и природного газа, удобрений и средств защиты растений, затрат на рабочую силу.

Кроме того, в стране выросли цены на свеклу. С начала октября стоимость популярного овоща выросла на 16%.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось о нелегальном рынке табачных изделий в Украине.





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