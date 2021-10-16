Эксперты заговорили о рекордном подорожаним некоторых овощей в Украине

Аналитики профильного издания EastFruit заговорили о вероятной угрозе подорожания тепличных овощей зимой и весной в 2022 году. При этом рост цены на помидоры, огурцы и перец могут стать рекордно высокими.

Цены на овощи в Украине - фото из открытых источников

В издании отмечают, что стоимость тепличных овощей уже сейчас быстро растет. Поэтому специалисты не исключают, что уже к новому году цена на тепличные овощи обновит исторический рекорд.

В свою очередь аналитики выделяют несколько причин подорожания. В частности, рост стоимости связывают с подорожанием энергоносителей и природного газа, удобрения и средств защиты растений, затрат на рабочую силу.

Отмечается, что подорожание газа негативно сказалось не только на тепличных хозяйствах Украины, а и других стран — Нидерландов, Германии, Польши, Англии и т.д.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что в октябре на украинском рынке значительно изменились цены на фрукты. На сегодняшний день в продаже остаются персики и многие другие летние фрукты. Стоит отметить, что цены на них довольно приятные для покупателей. Так, к примеру, килограмм персиков обойдется примерно в 35-40 гривен. Если же говорить о грушах, то здесь стоимость очень разнится, в некоторых местах их продают от 15 до 20 гривен за килограмм, а в некоторых — до 60 гривен за килограмм. В супермаркетах груши можно приобрести за 30 грн/кг.

Кроме того, в Украине дорожает популярный овощ. Менее чем за одну неделю ценник вырос на 16%. Сейчас многие фермеры отказались от продажи и предпочли закладывать в хранилища свой урожай.

Также известно, что в стране взлетели цены на различные виды сыров. Подробнее — в материале издания "Комментарии".

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