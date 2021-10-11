В Украине изменились цены на фрукты

В октября на украинском рынке значительно изменились цены на фрукты. Об этом сообщает AgroNews, ссылаясь на издание Таймер.

Цены на фрукты в Украине. Фото из открытых источников

На сегодняшний день в продаже остаются персики и многие другие летние фрукты. Стоит отметить, что цены на них довольно приятные для покупателей. Так, к примеру, килограмм персиков обойдется примерно в 35-40 гривен. Если же говорить о грушах, то здесь стоимость очень разнится, в некоторых местах их продают от 15 до 20 гривен за килограмм, а в некоторых — до 60 гривен за килограмм. В супермаркетах груши можно приобрести за 30 грн/кг.

Ценник на различные виды винограда на рынках сейчас стартует от 25 грн. за килограмм. Однако в некоторых местах стоимость доходит до 60 грн/кг. Что касается магазинов, то там стоимость составит от 35 гривен за один килограмм.

Также в продаже сейчас остаются синие сливы. На рынке килограмм обойдется от 15 до 35 гривен/кг. В магазинах цены не изменились, один килограмм обойдется примерно в 30 гривен.

Яблоки на рынках обойдутся покупателям от 20 до 25 гривен за килограмм. В супермаркетах фрукт продается по цене от 20 гривен за килограмм.

Украине дорожает популярный овощ . Менее чем за одну неделю ценник вырос на 16%. Сейчас многие фермеры отказались от продажи и предпочли закладывать в хранилища свой урожай. Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в





Фермеры, которым удастся сберечь урожай, останутся по итогу в выигрыше. Также портал "Комментарии" информировал о том, что вскоре в Украине значительно подорожает лук . Эксперты назвали, в каком месяце произойдет рост цен на овощ.

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