logo
Русский Українська

BTC/USD

57443.44

ETH/USD

3581.53

LTC/USD

182.13

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес Агро В Украине изменились цены на фрукты
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине изменились цены на фрукты

Названы актуальные цены на фрукты

сегодня, 18:23
Автор:

Денис Подставной

В октября на украинском рынке значительно изменились цены на фрукты. Об этом сообщает AgroNews, ссылаясь на издание Таймер. 

В Украине изменились цены на фрукты

Цены на фрукты в Украине. Фото из открытых источников

На сегодняшний день в продаже остаются персики и многие другие летние фрукты. Стоит отметить, что цены на них довольно приятные для покупателей. Так, к примеру, килограмм персиков обойдется примерно в 35-40 гривен. Если же говорить о грушах, то здесь стоимость очень разнится, в некоторых местах их продают от 15 до 20 гривен за килограмм, а в некоторых — до 60 гривен за килограмм. В супермаркетах груши можно приобрести за 30 грн/кг. 

Ценник на различные виды винограда на рынках сейчас стартует от 25 грн. за килограмм. Однако в некоторых местах стоимость доходит до 60 грн/кг. Что касается магазинов, то там стоимость составит от 35 гривен за один килограмм. 

Также в продаже сейчас остаются синие сливы. На рынке килограмм обойдется от 15 до 35 гривен/кг. В магазинах цены не изменились, один килограмм обойдется примерно в 30 гривен. 

Яблоки на рынках обойдутся покупателям от 20 до 25 гривен за килограмм. В супермаркетах фрукт продается по цене от 20 гривен за килограмм. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Украине дорожает популярный овощ. Менее чем за одну неделю ценник вырос на 16%. Сейчас многие фермеры отказались от продажи и предпочли закладывать в хранилища свой урожай. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что вскоре в Украине значительно подорожает лук. Эксперты назвали, в каком месяце произойдет рост цен на овощ. Фермеры, которым удастся сберечь урожай, останутся по итогу в выигрыше.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://timer-odessa.net/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ