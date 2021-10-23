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В Украине подорожали овощи: названы новые цены

Больше всего изменились цены на кабачки и огурцы

сегодня, 08:45
Автор:

Денис Подставной
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За последнюю неделю в Украине выросли цены на некоторые овощи. Об этом сообщает издание AgroTimes. 

В Украине подорожали овощи: названы новые цены

В Украине подорожали овощи. Фото из открытых источников

Так, за этот период выросли в цене кабачки и огурцы. Их стоимость стала больше примерно на 2-3 гривны за один килограмм. Сейчас на оптовых рынках кабачки обойдутся покупателю примерно в среднем в 20 гривен за кг. Цена на огурцы сейчас составляет от 25 до 28 гривен за один килограмм. 

До 6 гривен за кг подорожала белокачанная капуста. Молодая капуста обойдется от 10 до 12 грн/кг. Голубцовая — 9 грн/кг. Цветную капусту продают по 25 гривен за килограмм. Стоимость брокколи — примерно 45 грн за один килограмм. 

Изменились также цены и на лук. Сейчас его можно приобрести за 8-8,50 грн /кг. Морковь подорожала до 6,50 грн/кг, а ценник на свеклу вырос до 6 гривен за один килограмм. Картофель также продается по 6 грн за килограмм. Томаты в среднем по Украине сейчас стоят до 25 гривен за 1 кг. Цены на томаты-сливки варьируется от 10 до 12 гривен. 

Кроме того выросли цены на чеснок. На сегодняшний день его стоимость составляет от 40 до 80 гривен за 1 кг. Тыкву продают за 2-2,50 грн за кг. Перец Белозерка вырос в цене до 4,50-7 грн. Также незначительно подорожала сладкая кукуруза. Ее стоимость на сегодняшний день составляет до 4 грн/кг. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что сейчас в Украине в продаже остаются персики и многие другие летние фрукты. Однако их стоимость значительно увеличилась за последнее время. Аналитики озвучили актуальные цены на фрукты. 

Также портал "Комментарии" писал о том, что в Украине подорожала свининаС начала 2021 года в Украине на 11% выросла стоимость этого мяса. Специалисты рассказали, будут ли в ближайшее время расти цены на свинину. 


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Источник: https://agrotimes.ua/ovochi-sad/podorozhchaly-kabachky-ta-ogirky/
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