В Украине подорожали овощи: названы новые цены

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Денис Подставной
За последнюю неделю в Украине выросли цены на некоторые овощи. Об этом сообщает издание AgroTimes.
В Украине подорожали овощи. Фото из открытых источников
Так, за этот период выросли в цене кабачки и огурцы. Их стоимость стала больше примерно на 2-3 гривны за один килограмм. Сейчас на оптовых рынках кабачки обойдутся покупателю примерно в среднем в 20 гривен за кг. Цена на огурцы сейчас составляет от 25 до 28 гривен за один килограмм.
До 6 гривен за кг подорожала белокачанная капуста. Молодая капуста обойдется от 10 до 12 грн/кг. Голубцовая — 9 грн/кг. Цветную капусту продают по 25 гривен за килограмм. Стоимость брокколи — примерно 45 грн за один килограмм.
Изменились также цены и на лук. Сейчас его можно приобрести за 8-8,50 грн /кг. Морковь подорожала до 6,50 грн/кг, а ценник на свеклу вырос до 6 гривен за один килограмм. Картофель также продается по 6 грн за килограмм. Томаты в среднем по Украине сейчас стоят до 25 гривен за 1 кг. Цены на томаты-сливки варьируется от 10 до 12 гривен.
Кроме того выросли цены на чеснок. На сегодняшний день его стоимость составляет от 40 до 80 гривен за 1 кг. Тыкву продают за 2-2,50 грн за кг. Перец Белозерка вырос в цене до 4,50-7 грн. Также незначительно подорожала сладкая кукуруза. Ее стоимость на сегодняшний день составляет до 4 грн/кг.
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