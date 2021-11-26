В Украине подорожал популярный овощ: названы новые цены

Рубрики
МЕНЮ
Денис Подставной
В стране за последнюю неделю подорожала столовая свекла. Сейчас овощ стоит в 3,3 раза дороже, нежели в конце ноября прошлого года. Об этом сообщает издание AgroTrend.
В Украине подорожала свекла. Фото из открытых источников
Украинские фермеры в начале этой недели стали активно повышать цены на столовую свеклу. В связи с подорожанием высоким спросом на овощ, на украинском рынке появились первые партии свеклы из Польши.
На данный момент килограмм столовой свеклы обойдется украинцам в 9-12 гривен, что в 1,5 раза дороже, чем на прошлой неделе. Однако в сравнении с прошлым годом цены выросла в 3,3 раза.
Участники рынка объясняют, что рост цен, который произошел на этой неделе, напрямую связан с ограниченным предложением на рынке. Большая часть производителей отказалась от продажи свеклы, надеясь на дальнейшее повышение стоимости в этом сегменте.
Издание отмечает, что на эту ситуацию отреагировали трейдеры и приступили к поставкам овоща в страну из Польши. Объем продукции на сегодняшний день небольшой. Однако продают импортную свеклу дешевле — по 8-8,50 гривен за один килограмм.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости