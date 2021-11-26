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В Украине подорожал популярный овощ: названы новые цены

За неделю цены на овощ выросли в 1,5 раза

сегодня, 19:45
Автор:

Денис Подставной
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В стране за последнюю неделю подорожала столовая свекла. Сейчас овощ стоит в 3,3 раза дороже, нежели в конце ноября прошлого года. Об этом сообщает издание AgroTrend.

В Украине подорожал популярный овощ: названы новые цены

В Украине подорожала свекла. Фото из открытых источников

Украинские фермеры в начале этой недели стали активно повышать цены на столовую свеклу. В связи с подорожанием высоким спросом на овощ, на украинском рынке появились первые партии свеклы из Польши. 

На данный момент килограмм столовой свеклы обойдется украинцам в 9-12 гривен, что в 1,5 раза дороже, чем на прошлой неделе. Однако в сравнении с прошлым годом цены выросла в 3,3 раза. 

Участники рынка объясняют, что рост цен, который произошел на этой неделе, напрямую связан с ограниченным предложением на рынке. Большая часть производителей отказалась от продажи свеклы, надеясь на дальнейшее повышение стоимости в этом сегменте.  

Издание отмечает, что на эту ситуацию отреагировали трейдеры и приступили к поставкам овоща в страну из Польши. Объем продукции на сегодняшний день небольшой. Однако продают импортную свеклу дешевле — по 8-8,50 гривен за один килограмм. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине за неделю произошло изменение стоимости на некоторые овощиБольше всего цены выросли на огурцы, капусту, перцы, а также кабачки. Ценники на овощи увеличились в связи с уменьшением предложения на рынке.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что в Украине дорожает говядина. С января текущего года по октябрь в Украине цены на этот вид мяса стали выше более чем на 40%. Подробнее об актуальных ценах на говядину читайте в нашей статье


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Источник: https://agrotrend.com.ua/v-ukrayini-zrosly-cziny-na-buryak/
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