В Украине вновь подорожали овощи: озвучены новые цены

За последнюю неделю в стране вырос ценник на некоторые овощи. Об этом сообщает издание AgroTimes.

В Украине подорожали овощи. Фото из открытых источников

Отмечается, что на оптовых рынках огурцы сейчас продают за 44-45 гривен за один килограмм. Цена на кабачки варьируется от 25 до 35 гривен за килограмм. Перец Белозерка обойдется покупателю в 15-18 гривен/кг. Цветная капуста также стала дороже за последнюю неделю. Ее цена сейчас составляет 28-30 гривен за килограмм.

Также в число овощей, на которые повысилась цена, входят красные томаты. Сейчас на украинских рынках их продают по 15-18 гривен за один килограмм. Томаты-сливки можно приобрести за 10-13 грн/кг. Красный конусовидный перец продают по 15-20 грн/кг. А кубовидный обойдется от 10 до 35 гривен за килограмм.

По словам издания, цены на овощи увеличились в связи с уменьшением предложения на рынке. К слову, по прежней цене на рынках продают баклажаны. Их стоимость составляет 10 грн/кг. Также неизменной осталась цена на редис — 15 гривен за килограмм, на картофель — 6 гривен за кг, на лук — 7-8 грн за килограмм.

В сравнении с 2020 годом цены на борщевую корзинку увеличились на 5%. Больше всего выросли цены на свеклу и капусту, а сметана к борщу, наоборот, стала дешевле за год. Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Украине подорожали овощи "борщевого" набора





Также портал "Комментарии" писал о том, что в Украине дорожает говядина . С января текущего года по октябрь в Украине увеличились цены этот вид мяса стали выше более чем на 40%. Подробнее об актуальных ценах на говядину читайте в нашей статье.

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