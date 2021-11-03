Сколько стоит приготовить борщ в Украине: цены на овощи вновь изменились

В Украине подорожали некоторые овощи, что привело к увеличению стоимости "борщевого набора". Об этом сообщает Офис эффективного регулирования.

В Украине подорожал борщевой набор. Фото - pixabay

Так, больше всего изменились цены на следующие овощи: свекла(62,43%), морковь (35,01%) и капуста (34,87%). Отмечается, что стоимость других овощей, которые используются для приготовления этого блюда также изменились, однако не настолько ощутимо, нежели перечисленные.

Согласно данным издания, 400 грамм свинины обойдется в 114 гривен. Годом ранее цена составляла 109 гривен. Полкилограмма картошки будет стоить 7,54 грн. К слову, в сравнении с 2020 годом цена упала. Ранее 500 грамм картофеля стоило бы 8,20 гривен. Свекла (400 г) выйдет покупателю на 8,17 грн, что на 3,14 больше, недели год назад. 150 грамм моркови будет стоить 7,79 грн. В 2020 цена составляла 5,77 грн. Полкилограмма капусты обойдется в 7 гривен, что практически на 1,80 больше, чем в 2020-ом. Сметана к борщу (100 г) сейчас стоит 26,20 грн. В прошлом году сметана стоила 28,49 грн.

Таким образом, на сегодняшний день "борщевая" корзинка обойдется украинцам в 65,16 гривен. Расчет проведен на порцию борща для четырех человек. Отметим, что в 2020 году такая корзинка стоила 61,75 грн.

Фото - Офис эффективного регулирования.

Таким образом цена на томаты ниже, а стоимость огурцов увеличилась. Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Украине значительно изменились цены на помидоры и огурцы . Изменение стоимость связано с предложением на рынке.



Также портал "Комментарии" писал о том, что в Украине Больше всего изменились цены на кабачки и огурцы. Кроме того выросли цены на чеснок. На сегодняшний день его стоимость составляет от 40 до 80 гривен за 1 кг. Также портал "Комментарии" писал о том, что в Украине подорожали овощи

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