В Украине изменились цены на некоторые овощи

За последнюю неделю в Украине произошли некоторые изменения в ценах на овощи. Об этом информирует издание AgroTimes.

В Украине дорожают овощи. Фото из открытых источников

Так, стоимость томатов стала значительно ниже, поскольку предложение выросло. Совсем другая ситуация на сегодняшний день с огурцами — цены стали выше, а предложение снизилось.

На крупнейшем в Украине фермерском оптовом рынке "Неждана" в селе Большие Копани Херсонской области самые дешевые томаты-сливки продают по цене от 12 до 15 гривен за один килограмм. Красные томаты обойдутся в 15-20 гривен за килограмм. По такой же цене можно купить и розовые томаты.

Огурцы на сегодняшний день можно приобрести на рынках по цене от 38 до 40 гривен за килограмм.

Перец Белозерка сейчас продается по 8 грн/кг, зеленые конусовидные перцы – 10 грн/кг, красные конусовидные – 23 грн/кг, зеленые кубовидные – 15 грн/кг. Спелые кубовидные перцы – от 30 до 47 грн/кг. Кукуруза также сейчас продается по низкой цене — до 1,50 за кг. К слову, в преддверии Хэллоуина подорожала тыква — килограмм обойдется в 3 гривны.

Стабильные остались цены борщевого набора. Картофель обойдется покупателю от 5,50 до 6,50 гривен за килограмм. Капуста белокачанная — до 5 гривен за кг. Лук — 8 грн/кг. Морковь и свекла — от 5 до 6 гривен за килограмм.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине подорожало молоко. На изменение цены влияет сокращение поголовья крупного рогатого скота. В частности, с изменением погоды и наступлением холодов рацион коров меняется, поэтому количество молока снижается.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что цены на гречку в Украине могут значительно вырасти. Стоимость крупы может увеличиться на 20-30%.





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