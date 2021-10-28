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В Украине подорожало молоко, но это не предел: на сколько вырастут цены

На подорожание молока влияет сокращение поголовья крупного рогатого скота

сегодня, 10:50
Автор:

Елизавета Черных
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Стоимость молока в Украине увеличилась на 1% и сейчас составляет 33, 80 грн/л. Однако продукция может вырасти в цене еще больше — на 2-3%. По словам экспертов, качество молоко, которое поставлено на переработку в нашей стране, продолжает улучшаться, пишет OBOZREVATEL.

В Украине подорожало молоко, но это не предел: на сколько вырастут цены

Молоко - фото из открытых источников

Аналитик ассоциации производителей молока Яна Линецкая отмечает, что объемы экстрасорта продукции с начала 2021 года увеличились на 6,8%, в сравнении с аналогичным периодом 2020-го, и составил 716 тыс.т. В общем структуре — 31,3%. 

Объемы молока, который отправили на переработку высшим сортом, также увеличился — на 1,4%, таким образом достигнув 658,8 тыс. 

По словам аналитика УКАБ Светланы Литвин, на подорожание молока влияет сокращение поголовья крупного рогатого скота. Кроме того, на стоимости отразиться и сезонность. В частности, с изменением погоды и наступлением холодов рацион коров меняется, поэтому количество молока снижается. 

Отметим, что с января по октябрь 2021, в Украине более чем на 40% увеличилась стоимость говядины. Так, по состоянию на сегодня, кило говяжьего гуляша обойдется украинцам в 230 гривен. Средняя цена по стране на мясо составляет 140 гривен за килограмм. Несмотря на стремительное увеличение стоимости, внешний спрос на говядину остается высоким. За прошедшие девять месяцев Украина продала в другие страны свыше 11 тонн мяса. 

Также портал "Комментарии" писал, что в Украине на 11% подскочила в цене свинина. Специалисты уверяют, что стоимость будет расти и дальше, и связывают это с уменьшением импорта дешевой свинины в Украину из европейских государств. 



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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/tsenyi-na-moloko-vyirosli-no-eto-ne-predel-naskolko-kachestvennyij-produkt-pyut-ukraintsyi.htm
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