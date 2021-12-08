В Украине рекордно подорожал популярный овощ: названы новые цены

В ноябре в стране значительно вырос ценник на белокочанную капусту. И сейчас он считается самым высоким за последние пять лет. Об этом пишет издание AgroTimes.

В Украине подешевела капуста. Фото из открытых источников

В материале сообщается, что по данным аналитической службы крупнейшего оптового рынка мероприятия Украины "Шувар", на сегодняшний день один килограмм капусты обойдется покупателям в среднем в 9-10 гривен. Отметим, что в прошлом году в это же время стоимость составила бы 7 гривен за килограмм. А самый низкий ценник за последние пять лет был в 2017 году. Тогда килограмм капусты в Украине обходился в среднем 1,40 гривен. Средняя цена на белокочанную капусту за последние пять лет — 4,50 грн/кг.

Сейчас овощ можно купить по 9 гривен за килограмм на крупнейшем фермерском рынке Юга "Неждана" в селе Большие Копани на Херсонщине. По 8,50 — 10 гривен капусту продают на оптовом рынке "Начало" в Одессе. В столичных супермаркетах овощ обойдется в 9,30 грн/кг, что дороже на 2,1 грн, в сравнении с прошлым месяцем.

По словам производителей, в этом году сократились площади посевов. Кроме того из-за холодной осени не вся капуста успела набрать нужный вес.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Украине подорожали овощи борщевого набора. В сравнении с прошлым месяцем в стране выросла цена на борщевой набор. Стоимость изменилась практически на пять гривен.

в Сети появилась информация о том, что сало в столице стали продавать по 500 гривен за килограмм. Продавцы на рынках нескольких городов рассказали, так ли это на самом деле.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!