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В Украине резко подорожал популярный овощ: названы новые цены

В Украине за месяц значительно выросли цены на огурцы

сегодня, 20:13
Автор:

Денис Подставной
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В период с января по февраль текущего года в Украине изменились цены сразу на несколько видов огурцов, передает сайт Минфин. 

В Украине резко подорожал популярный овощ: названы новые цены

Цены на огурцы в Украине. Фото из открытых источников

В начале 2022 года огурцы стоили в украинских крупных супермаркетах в среднем 70,49 гривен за килограмм. К текущему месяцу овощ подорожал до 89,99 грн/кг, то есть на 19,50 гривен. Стоит отметить, что самая высокая цена на огурцы была в января 2021 года. Тогда килограмм обходился украинцам в 91,35 гривен. 

Более чем на 14 гривен за месяц подорожали гладкие огурцы. Их стоимость в январе составляла 83,49 гривен за килограмм. К февралю цена выросла до 97,83 гривен за 1 кг. 

Цены на гладкие огурцы в крупных супермаркетах Украины в феврале 2022:

Auchan — 109,00 грн/кг;

Metro — 109,90 грн/кг;

Varus — 74,60 грн/кг.

Длинноплодные огурцы также заметно увеличились в цене.  В начале года килограмм продавали по 74,46 гривен, а уже к февралю стоимость изменилась до 102 гривен за кг. Таким образом разница составила 27,54 грн. 

Также подорожали короткоплодные огурцы. Цена на овощ выросла с 70,44 гривен за килограмм до 78,90 грн/кг. 

Более чем на 9 гривен за месяц увеличился ценник на тепличные огурцы. В феврале их продают в супермаркетах по 78,90 гривен за один килограмм. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследователи нашли овощ, употребление которого за считанные минуты помогает на 20% снизить сахар в крови.

Также сайт "Комментарии" передавал, что в украинских супермаркетах подорожал килограмм сахара, в то время как трехкилограммовая пачка стала дешевле. Подробнее читайте в нашей статье. 


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Источник: https://minfin.com.ua/
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