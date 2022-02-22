В Украине резко подорожал популярный овощ: названы новые цены

В период с января по февраль текущего года в Украине изменились цены сразу на несколько видов огурцов, передает сайт Минфин.

Цены на огурцы в Украине. Фото из открытых источников

В начале 2022 года огурцы стоили в украинских крупных супермаркетах в среднем 70,49 гривен за килограмм. К текущему месяцу овощ подорожал до 89,99 грн/кг, то есть на 19,50 гривен. Стоит отметить, что самая высокая цена на огурцы была в января 2021 года. Тогда килограмм обходился украинцам в 91,35 гривен.

Более чем на 14 гривен за месяц подорожали гладкие огурцы. Их стоимость в январе составляла 83,49 гривен за килограмм. К февралю цена выросла до 97,83 гривен за 1 кг.

Цены на гладкие огурцы в крупных супермаркетах Украины в феврале 2022:

Auchan — 109,00 грн/кг;

Metro — 109,90 грн/кг;

Varus — 74,60 грн/кг.

Длинноплодные огурцы также заметно увеличились в цене. В начале года килограмм продавали по 74,46 гривен, а уже к февралю стоимость изменилась до 102 гривен за кг. Таким образом разница составила 27,54 грн.

Также подорожали короткоплодные огурцы. Цена на овощ выросла с 70,44 гривен за килограмм до 78,90 грн/кг.

Более чем на 9 гривен за месяц увеличился ценник на тепличные огурцы. В феврале их продают в супермаркетах по 78,90 гривен за один килограмм.

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