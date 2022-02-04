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В Украине изменилась цена на сахар: сколько придется платить

В украинских супермаркетах подорожал килограмм сахара, в то время как трехкилограммовая пачка стала дешевле

сегодня, 07:00
Автор:

Денис Подставной
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После снижения цен на сахар в январе 2022 года в текущем месяце вновь наблюдается увеличение стоимости на продукт. Об этом сообщается на сайте Минфин.

В Украине изменилась цена на сахар: сколько придется платить

Названы цены на сахар в Украине. Фото из открытых источников

В начале 2022 года один килограмм сахара обходился покупателям в 25,78 гривен. К февралю ценник на продукт изменился до 26,27 гривен за килограмм. Отмечается, что цена на трехкилограммовую пачку сахара, наоборот, снизилась. В январе супермаркеты продавали ее в среднем по 81,80 гривен, а к февралю цена упала до 77,90 гривен, и стала практически на четыре гривны меньше. 

Средние цены на 1 кг сахара в супермаркетах Украины: 

- Auchan — 27,20 грн;

- Novus — 25,39 грн;

- Metro — 25,30 грн;

- Varus — 27,20 грн.

Отметим, что за последние пять лет рекордная цена за килограмм сахара была установлена в сентябре 2021 года. Тогда продукт продавали по 27,59 гривен. Самая минимальная за последние пять лет цена за килограмм сахара была в январе 2020 года. В супермаркетах его продавали в среднем по 13,10 гривен.

Цены на сахар стали постепенно снижаться в июне 2017 года. Килограмм в среднем продавали по 18,54 грн. К декабрю 2017 года стоимость упала до 14,87 грн/кг и до 1 октября 2020 года не поднималась выше 15,17 гривен. По состоянию на 1 октября 2020 года цена за килограмм сахара составляла 17,87 гривен. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Украине цены на гречку побили пятилетний рекорд. Озвучена новая стоимость крупы. 

Также портал "Комментарии" писал о том, что в Украине рекордно подорожала капустаСтоимость овоща в январе 2022 в семь раз превышает ту, что была год назад.



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Источник: https://minfin.com.ua/
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