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В Украине рекордно подорожал популярный овощ: названы новые цены

Стоимость овоща в январе 2022 в семь раз превышает ту, что была год назад

сегодня, 20:45
Автор:

Денис Подставной
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В Украине продолжается стремительный рост цен на овощи. Среди них оказалась и белокочанная капуста. Только за последнюю неделю овощ стал дороже в 1,5 раза. Об этом сообщает издание EastFruit.

В Украине рекордно подорожал популярный овощ: названы новые цены

В Украине подорожала капуста. Фото из открытых источников

На сегодняшний день капусту в Украине продают в среднем по 15-17 гривен за один килограмм. Аналитики отмечают, что одной из главных причин резкого скачка цен на овощ — большой спрос. Это касается как внутреннего рынка, так и экспортно-ориентировочных компаний. В то же время объемы предложения в этом сезоне значительно меньше прошлогодних из-за сокращения площадей под капустой. 

Руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев дал свой комментарий по поводу роста цен на белокочанную капусту. По его словам, украинцам не следует ожидать спада стоимости на овощ до конца этого сезона. Он подчеркнул, что снять напряжение на внутреннем рынке поставками импортной продукции будет сложно. На сегодняшний день основные поставщики капусты закрывают недостаток предложения продукции одновременно в Украине и РФ, где существует ощутимый дефицит предложения. 

В январе 2022 года стоимость белокочанной капусты в семь раз превышает ту, что была в январе прошлого года. При этом немалая часть производителей пока остановили продажу овоща, в надежде продать ее позже по цене, которая еще выше сегодняшней. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Украине рекордно дорожает гречка. За один месяц стоимость гречки в Украине поднялась более чем на 8 гривен.

Также портал "Комментарии" писал о том, что эксперты рассказали, какие продукты необходимо добавить в свой рацион, если у человека проблема с застоем желчи. 


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Источник: https://east-fruit.com/novosti/kapusta-v-ukraine-za-nedelyu-podorozhala-v-15-raza/
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