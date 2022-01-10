В Украине рекордно подорожала гречка: названа новая цена

С началом нового года начал стремительно расти ценник на популярную среди украинцев гречку. Еще в начале декабря стоимость продукта не доходила до 45 гривен, а уже сейчас цена перевалила за 50 гривен за килограмм. Об этом сообщает издание AgroTrend.

В Украине подорожала гречка. Фото из открытых источников

В материале указывается, что по состоянию на 2 января 2022 года цена за один килограмм гречки составила 50,90 гривен за килограмм, что на 8,22 гривен больше, нежели в декабре. Таким образом, за месяц стоимость увеличилась на 6,01%.

На сегодняшний день самая дорогая гречка — на львовском оптовом рынке "Шувар". По информации издания, там один килограмм продукта обойдется покупателю более чем в 65 гривен. На "Столичном" рынке в Киеве стоимость гречки намного ниже — 38,60 гривен за килограмм.

Если же говорить о супермаркетах, то по данным сайта Минфин, в "Новусе" и "Метро" гречку можно приобрести по 45,20 гривен, в "Ашане" — по 54,30, а в "Варусе" килограмм обойдется в 58,90 гривен.

К слову, эксперты "Минфин отмечают, что сегодняшняя средняя стоимость гречки в Украине является рекордной, среди тех, чтобы были в предыдущие годы.

Больше всего после праздников выросли цены на огурцы. Кроме того, рост цен затронул и свеклу, лук, картофель, болгарский перец и помидоры. Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Украине после Нового года начали дорожать овощи





процесс повышения стоимости на овощ будет длиться недолго. Также издание сообщало о том, что в преддверии Нового года в Украине выросли цены на морковь . Всего за неделю стоимость овоща стала выше на 17%. Однако эксперты уверены, что

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