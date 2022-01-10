В Украине рекордно подорожала гречка: названа новая цена

Рубрики
МЕНЮ
Денис Подставной
С началом нового года начал стремительно расти ценник на популярную среди украинцев гречку. Еще в начале декабря стоимость продукта не доходила до 45 гривен, а уже сейчас цена перевалила за 50 гривен за килограмм. Об этом сообщает издание AgroTrend.
В Украине подорожала гречка. Фото из открытых источников
В материале указывается, что по состоянию на 2 января 2022 года цена за один килограмм гречки составила 50,90 гривен за килограмм, что на 8,22 гривен больше, нежели в декабре. Таким образом, за месяц стоимость увеличилась на 6,01%.
На сегодняшний день самая дорогая гречка — на львовском оптовом рынке "Шувар". По информации издания, там один килограмм продукта обойдется покупателю более чем в 65 гривен. На "Столичном" рынке в Киеве стоимость гречки намного ниже — 38,60 гривен за килограмм.
Если же говорить о супермаркетах, то по данным сайта Минфин, в "Новусе" и "Метро" гречку можно приобрести по 45,20 гривен, в "Ашане" — по 54,30, а в "Варусе" килограмм обойдется в 58,90 гривен.
К слову, эксперты "Минфин отмечают, что сегодняшняя средняя стоимость гречки в Украине является рекордной, среди тех, чтобы были в предыдущие годы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости