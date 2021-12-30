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В Украине подорожал популярный овощ: названы новые цены

За последнюю неделю цены на овощ выросли на 17%

сегодня, 18:57
Автор:

Денис Подставной
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В стране продолжают расти цены на популярный среди украинцев овощ — морковь. Об этом сообщается на сайте фермерских новостей SEEDS.

В Украине подорожал популярный овощ: названы новые цены

В Украине подорожала морковь. Фото из открытых источников

На сегодняшний день морковь продают в среднем по цене от шести до восьми гривен за один килограмм. Эта стоимость превышает ту, что была в конце 2020 года, в 2,2 раза. Несмотря на рост цен, многие фермеры предпочитают придержать овощ в хранилищах, ожидая еще больше скачка стоимости. 

В материале издания указывается, что еще в конце прошлой недели ценник на морковь был меньше на целых 17%. Отмечается, что производители начинают приостанавливать продажу и закладывать основной объем в хранилища. Сейчас распродают только излишки. Это напрямую повлияло на образование новой цены на овощ. 

Участники плодоовощного рынка считают, что процесс повышения стоимости на овощ будет длиться недолго. В случае, если рост цен будет продолжаться, производители начнут распродавать морковь, которая сейчас заложена в хранилищах. Это в свою очередь приведет к увеличению предложения рынке и падению цены. 

К слову, в прошлом году в южных регионах морковь и вовсе оставляли на полях, поскольку ее было попросту не выгодно собирать. Стоимость для реализации овоща с поля составляла примерно 2-2,50 грн/кг. В то же время, далеко не у всех фермеров были места для хранения овоща.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что в Украине за последний месяц рекордно выросли цены на свеклу. На полках украинских супермаркетов овощ стал дороже на четыре гривны. Эксперты уверены, что цены на свеклу начали расти в связи с уменьшением предложения на рынке. 

Также издание информировало о том, какие среди украинцев самые популярные фрукты и овощи. Жители страны по-прежнему отдают предпочтение традиционной плодоовощной продукции, но в то же время постепенно вводят в свой рацион фрукты и овощи, которые раньше считали "экзотикой".


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Источник: https://www.seeds.org.ua/
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