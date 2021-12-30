В Украине подорожал популярный овощ: названы новые цены

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Денис Подставной
В стране продолжают расти цены на популярный среди украинцев овощ — морковь. Об этом сообщается на сайте фермерских новостей SEEDS.
В Украине подорожала морковь. Фото из открытых источников
На сегодняшний день морковь продают в среднем по цене от шести до восьми гривен за один килограмм. Эта стоимость превышает ту, что была в конце 2020 года, в 2,2 раза. Несмотря на рост цен, многие фермеры предпочитают придержать овощ в хранилищах, ожидая еще больше скачка стоимости.
В материале издания указывается, что еще в конце прошлой недели ценник на морковь был меньше на целых 17%. Отмечается, что производители начинают приостанавливать продажу и закладывать основной объем в хранилища. Сейчас распродают только излишки. Это напрямую повлияло на образование новой цены на овощ.
Участники плодоовощного рынка считают, что процесс повышения стоимости на овощ будет длиться недолго. В случае, если рост цен будет продолжаться, производители начнут распродавать морковь, которая сейчас заложена в хранилищах. Это в свою очередь приведет к увеличению предложения рынке и падению цены.
К слову, в прошлом году в южных регионах морковь и вовсе оставляли на полях, поскольку ее было попросту не выгодно собирать. Стоимость для реализации овоща с поля составляла примерно 2-2,50 грн/кг. В то же время, далеко не у всех фермеров были места для хранения овоща.
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