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В Украине рекордно подорожал популярный овощ: названа новая цена

За месяц стоимость овоща выросла на четыре гривны

24 декабря 2021, 19:45
Автор:

Денис Подставной
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В украинских супермаркетах и на рынках за последний месяц взлетели цены на свеклу. Об этом рассказали в выпуске "Сніданок з 1+1", передает ТСН.

В Украине рекордно подорожал популярный овощ: названа новая цена

Свекла. Фото из открытых источников

Так, в период с ноября по декабрь цена на свеклу выросла на 4 гривны. По данным Минфина, за год ценник на этот овощ увеличился практически в четыре раза. 

На сегодняшний день на крупнейшем оптовом рынке свеклу продают по 12 гривен за один килограмм. По 15 гривен за килограмм овощ продают на западе Украины. А средняя цена по Киеву составляет 14 гривен. Как отмечают на сайте Минфин в начале ноября средний ценник на свеклу по Украине составлял 10,06 гривен за килограмм.

Отмечается, что эксперты связывают резкий рост цен на свеклу с ограничением предложения на рынке. Производители хотят придержать овощ в хранилище до весны, чтобы затем продать его по более высокой стоимости. 

Напомним, что свекла — не единственный овощ, цены на который за последний месяц увеличились. Так, подорожание коснулось еще одно не менее популярного среди украинцев овоща — моркови. Всего за одну неделю ценник изменился на 17%, а за год, по информации аналитиков, морковь подорожала в 2,2 раза. Производители говорят, что основной причиной резкого повышения цены на морковь является активизация торгово-закупочной деятельности.

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что были названы самые популярные фрукты и овощи среди украинцев. Как оказалось, страны отдают предпочтение традиционной плодоовощной продукции. Однако украинцы все же постепенно вводят в свой рацион нишевые продукты, которые ранее называли "экзотикой". Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://tsn.ua/groshi/v-ukrayini-zrosla-vartist-buryaka-skilki-koshtuye-1938883.html
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