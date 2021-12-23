В Украине подорожал популярный овощ: стала известна причина

За последнюю неделю в стране изменились цены на морковь. Стоимость стала выше на 17%. Об этом сообщает издание AgroTrend.

В Украине подорожала морковь. Фото из открытых источников

На сегодняшний день средняя цена на морковь составляет от 6 до 8 гривен за один килограмм. Как отмечает, источник, в конце прошлой недели ценник на овощ был меньше на целых 17%. Производители говорят, что основной причиной резкого повышения цены на морковь является активизация торгово-закупочной деятельности. Розничные сети и оптовики приступили к формированию запасов на период праздников.

Стоит отметить, что многие на время приостановили продажу морковь, дожидаясь еще большего увеличения ее стоимости. Основной объем овоща был заложен на хранение. В продажу поступают излишки. В связи с этим предложение на рынке сейчас значительно упало, что привело к росту цен.

К слову, в прошлом году в этот же период морковь продавали в 2,2 раза дешевле. Участники рынка не исключают, что рост цен на овощ — временное явление. В случае, если морковь будет дорожать и дальше, фермеры могут начать распродавать запасы с хранилища и предложение резко возрастет на рынке. В свою очередь увеличение предложения приведет к спаду цен.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что к концу текущего года в Украине выросли цены на овощи борщевого набора. Больше всего изменился ценник на капусту и свеклу. Подробнее читайте в нашей статье.

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что были названы самые популярные фрукты и овощи среди украинцев. Украинцы постепенно вводят в свой рацион нишевые продукты, которые ранее называли "экзотикой".

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