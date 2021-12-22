В Украине стало дороже сварить борщ: озвучены новые цены

С начала декабря по сегодняшний день в Украине изменился ценник на овощи борщевого набора. Об этом сообщается на сайте Минфин.

В Украине подорожали овощи. Фото из открытых источников

Так, больше всего за этот период подорожала капуста. Если начале месяца ее цена за 500 граммов составляла 4,51 гривен, то на сегодняшний день овощ обойдется покупателям в 7,46 гривен за пол килограмма.

Вместе с тем, по данным издания, цены на свеклу также увеличились. В первых числах текущего месяца 200 граммов овоща обходились в 2,56 гривен. В настоящее время за такое же количество продукта украинцам придется отдать 2,96 гривен, что на 40 копеек больше.

Также на 40 копеек изменилась цена на морковь. Сейчас ее продают за 1,95 грн. за 200 граммов.

Менее чем за месяц стал дороже и репчатый лук. Ранее его цена составляла 1,59 гривен/150г, а уже после середины декабря стоимость поднялась до 2,06 гривен за 150 граммов.

Незначительно подорожал и картофель. Овощ вырос в цене на 9 копеек с начала декабря. Сейчас его стоимость — 2,66 грн/300г.

Стоит отметить, что наблюдается спад цен на красные томаты. В первых числах декабря стоимость 300г составляла 17,06. К сегодняшнему дню цена упала до 15,94 грн/300г.

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