В Украине изменились цены на цитрусовые

В период с ноября по декабрь текущего года в Украине изменился ценник на цитрусовые. С наступлением декабря стоимость этих фруктов стала стремительно падать. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Цитрусовые. Фото из открытых источников

Больше всего за месяц изменилась цена на апельсины. Отмечается, что в ноябре килограмм обошелся бы покупателям в 41,40 гривен. В середине декабря стоимость снизилась до 32,93 гривен за один килограмм. То есть, за этот период апельсины подешевели на 8,47 гривен. Вместе с тем стали дешевле и апельсины премиум. В прошлом месяце их продавали по 51,75 грн/кг, а в декабре цена упала до 48,25 грн/кг.

Вслед за апельсинами изменился ценник на мандарины. Как сообщает источник, в ноябре стоимость одного килограмма составляла 37,93 гривны, а к середине декабря — 31,29 грн/кг, что на 6,64 грн меньше. А вот мандарины клементин, наоборот, стали дороже за этот период. Ранее их продавали по 63,34 грн/кг, а в декабре они обойдутся в 67,25 грн/кг.

Также за месяц упала цена на лимоны. Средняя цена по Украине за один килограмм лимонов в ноябре — 33,67 грн. К декабрю ценник на цитрус упал до 27,72 грн/кг.

килограмм мандарин подорожает на 30%. Подробнее об этом читайте в нашей статье. Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что перед Новым годом в Украине ожидается изменение цен на мандарины . Аналитики уверены, что к празднику





Также издание "Комментарии" сообщало о том, что в этом году в Украине вырос индекс салата оливье . Это означает, что теперь на приготовление блюда (три килограмма) украинцам придется потратить на 21% больше.

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