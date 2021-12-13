В Украине вырос индекс оливье: как изменились цены на продукты за год

Аналитики сервиса доставки продуктов Zakaz.юа проанализировали, как за 2021 год изменился индекс цены популярного салата оливье. Выяснилось, что теперь на приготовление блюда украинцам придется потратить на 21% больше, передает ТСН.



В Украине вырос индекс оливье: как изменились цены на продукты - фото из открытых источников

Отмечается, что на протяжении года дорожали почти все категории товаром. Также увеличение цен коснулось и всех продуктов, из готовых традиционного готовят оливье, кроме картофеля. По сравнению с 2020 годом овощ подешевел на 15% и его средняя цена составляет 7 гривен за килограмм.

Специалисты отметили, что больше всего выросли цены на лук (почти вдвое) и куриные яйца (больше чем на 50%). Стоимость колбасы колеблется в пределах 120 — 290 гривен за килограмм. Однако вместо нее часто в салат кладут курятину, цена на которую за год также подскочила — тушки — на четверть, а филе — на 20%.

По данным сервиса, консервированный горошек стоит сейчас от 25 до 50 гривен, свежие огурцы порядка 50 гривен, а стоимость соленых варьируется от 40 до 70 гривен.

В связи с подорожанием яиц выросла цена майонеза — в среднем на 20%.

Так, по подсчетам аналитиков, по состоянию на 1 декабря 2021 года приготовить три килограмма оливье обойдется украинцам в 209,9 гривен, а в аналогичный период прошлого года традиционный салат обходился в 173,5 гривен.

Напомним, что накрыть новогодний стол в этом году будет дороже на 25%. Экономист Олег Пендзин рассказал, как изменится стоимость популярных продуктов.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что в Украине обнаружили курятину с сальмонеллой. Стало известно, где лучше не покупать продукцию.

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