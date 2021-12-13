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В Украине вырос индекс оливье: как изменились цены на продукты за год

Приготовить три килограмма салата обойдется в 210 гривен

сегодня, 09:43
Автор:

Елизавета Черных
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Аналитики сервиса доставки продуктов Zakaz.юа проанализировали, как за 2021 год изменился индекс цены популярного салата оливье. Выяснилось, что теперь на приготовление блюда украинцам придется потратить на 21% больше, передает ТСН. 

В Украине вырос индекс оливье: как изменились цены на продукты за год

В Украине вырос индекс оливье: как изменились цены на продукты - фото из открытых источников

Отмечается, что на протяжении года дорожали почти все категории товаром. Также увеличение цен коснулось и всех продуктов, из готовых традиционного готовят оливье, кроме картофеля. По сравнению с 2020 годом овощ подешевел на 15% и его средняя цена составляет 7 гривен за килограмм. 

Специалисты отметили, что больше всего выросли цены на лук (почти вдвое) и куриные яйца (больше чем на 50%). Стоимость колбасы колеблется в пределах 120 — 290 гривен за килограмм. Однако вместо нее часто в салат кладут курятину, цена на которую за год также подскочила — тушки — на четверть, а филе — на 20%. 

По данным сервиса, консервированный горошек стоит сейчас от 25 до 50 гривен, свежие огурцы порядка 50 гривен, а стоимость соленых варьируется от 40 до 70 гривен. 

В связи с подорожанием яиц выросла цена майонеза — в среднем на 20%. 

Так, по подсчетам аналитиков, по состоянию на 1 декабря 2021 года приготовить три килограмма оливье обойдется украинцам в 209,9 гривен, а в аналогичный период прошлого года традиционный салат обходился в 173,5 гривен. 

Напомним, что накрыть новогодний стол в этом году будет дороже на 25%. Экономист Олег Пендзин рассказал, как изменится стоимость популярных продуктов. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что в Украине обнаружили курятину с сальмонеллой. Стало известно, где лучше не покупать продукцию.  


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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/indeks-olive-skolko-v-etom-godu-budet-stoit-ukraincam-prigotovlenie-novogodnego-salata-1927747.html
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