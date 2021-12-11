По данным ГУ Госпродпотребсужбы в Волынской области, в Украину из Польши была завезена опасная курятина, в которой обнаружили сальмонеллу (present/25g). Продукция была поставлена в "Мясной торговый дом" (Киев) и "Ред Мит" (Запорожье). Теперь мясо обязаны снять с продажи, передает издание OBOZREVATEL.

В Украине обнаружили курятину с сальмонеллой: кто продает - фото з відкритих джерел

Отмечается, что мясо курицы с сальмонеллой в Украину из Польши привозят не впервые. Как правило, в случае если в любой из стран, куда была осуществлена поставка продукции, обнаруживают сальмонеллу, об этом должны сообщить всем, кто покупал такие продукты.

Теперь "Мясной торговый дом" и "Ред Мит" лишаются права продавать курятину, а также они обязаны изъять мясо из оборота. Если потребители заметят продукцию на прилавках, они могут обратиться в Госпродпотребслужбу.

Отметим, что сальмонеллы — опасные бактерии, что вызывают сальмонеллез — инфекционное заболевание кишечника. Которое в свою очередь провоцирует обезвоживание организма, от которого повреждаются органы человека. Для такого заболевания характерна повышенная температура тела, боли в животе, тошнота, рвота и другие.

Напомним, что ранее "Комментарии" писали, какую курятину не стоит покупать в магазинах. По словам эксперта, стоит проходить мимо мяса, которое должно было храниться в вакууме, но развакуумировалось. Например, филе курицы может храниться не более четырех суток, а окорочка — двух. Не нужно покупать и фарш, срок хранения которого уже больше суток. Если у покупателя появились сомнения по поводу свежести мяса, у продавца нужно попросить документы на продукцию.

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