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Накрыть новогодний стол в этом году будет дороже: эксперт рассказал, как изменятся цены

Стоимость потребительской корзины в Украине выросла на четверть

сегодня, 08:30
Автор:

Елизавета Черных
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По словам исполнительного директора Украинского дискуссионного клуба Олега Пендзина, цена традиционного новогоднего стола в этом году увеличится на 25%. В канун праздников блюда обойдутся дороже еще на 3-4% в связи с ростом спроса на продукты питания. Об этом эксперт сообщил изданию УНН. 

Накрыть новогодний стол в этом году будет дороже: эксперт рассказал, как изменятся цены

Накрыть новогодний стол в этом году будет дороже: эксперт рассказал, как изменятся цены - фото из открытых источников

Специалист отметил, что сегодня, если сравнить с прошлым годом, стоимость потребительской корзины в Украине выросла на четверть. 

"Что касается новогоднего стола, то я думаю, что цифры будут очень похожи”, — добавил экономист. 

Пендзин отметил, что изменения цен новогоднего стола связано с подорожанием продуктов питания в стране в целом. Кроме того, роль играют и мировые цены на продовольствие, которые растут. 

"По данным международной организации продовольствия FAO, индекс роста цен на продовольствие в мире составил 32% за год”, — отмечает эксперт. 

Пендзин не исключил, что перед праздниками возможно дополнительное увеличение стоимости продуктов, которому будет предшествовать ажиотажный спрос. Цена растет, как правило, на 3-4%. 

"Если мы говорим о (росте стоимости новогоднего стола на — ред.) 25%, то так будет где-то под 30%”, — резюмировал специалист. 

Напомним, что эксперты озвучивают неутешительный прогноз цен на куриные яйца. До конца года продукция может вырасти в цене на 10-12%. Главной причиной подорожания специалисты называют повышенный спрос перед праздниками. 

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса обнародовали анализ динамики продовольственных товаров в Украине за последние 14 дней. Какие продукты подорожали больше всего, а какие подешевели — в нашем материале. 


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1955806-vartist-novorichnogo-stolu-za-rik-zrosla-na-chvert
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