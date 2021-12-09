Озвучен неутешительный прогноз цен на куриные яйца в Украине: как изменится стоимость

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Елизавета Черных
В связи с увеличением производственных затрат и себестоимости продукции, оптово-отпускные цены на куриные яйца в Украине могут взлететь на 10-12% до конца декабря. Такой прогноз озвучили в Союзе птицеводов Украины, пишет Agrotimes.
Куриные яйца - фото из открытых источников
Специалисты отмечают, что еще одной причиной роста стоимости может стать повышенный спрос накануне новогодних и рождественских праздников.
По прогнозу специалистов, уже в ближайшее время украинцы будут наблюдать постепенный рост цен на куриные яйца на полках магазинов страны.
Напомним, что в период сентябрь 2021 — сентябрь 2022 потребительские цены в Украине вырастут на 22-25%. В частности произойдет удорожание мяса, хлеба и овощей борщевого набора — моркови, капусты, свеклы — их стоимость увеличится на 10%.
Отметим, что эксперты прогнозируют рост цен на бананы после Нового года. Стоимость может увеличиться на 30-40 гривен за ящик, который вмещает 19 килограммов. Сейчас в Украину в основном везут сорт кавендиш, и его урожай в 2021 году не такой хороший, как в 2020-м. Так, специалисты отмечают, что бананы вскоре могут значительно подорожать.
Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что вырастут цены и на алкогольные напитки в связи с так называемым "ресурсным" законопроектом №5600, который 30 ноября был принят украинским парламентом. Например, стоимость пива, крепость которого 8%, увеличится на 2 гривны 1 копейку.
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