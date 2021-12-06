Согласно законопроекту № 5600, который 30 ноября, приняли народные депутаты, в Украине вырастет стоимость алкогольных напитков. С января 2022 года в стране вводят новые правила расчета "пивного акциза", который будет опираться на количество этилового спирта в напитках. Об этом пишет "Сегодня".

Цены на алкоголь в Украине взлетят: когда ждать подорожания - фото из открытых источников

Так, пиво будет облагаться налогом по ставке 59,82 гривен за литр этилового спирта, что был потрачен на его изготовление. По состоянию на сегодня действует налог 2, 78 гривен за литр пива независимо от его крепости.

Таким образом, цена на пиво, крепость которого 8%, увеличится на 2 гривны 1 копейку. В то же время пиво крепостью 4% подешевеет на 39 копеек.

Акцизный налог на другие виды спиртных напитков увеличивается на 5%.

Отметим, что принятый так называемый "ресурсный" законопроект вызывает много критики в украинском обществе. Эксперты считают, что принятие этого закона — неоднозначное событие для Украины. Эксперт Украинской фабрики мысли, специалист в области социальной политики и макроэкономики Юрий Гаврилечко уверен, что поддержка ВР во втором чтении законопроекта №5600 существенно ухудшит ситуацию для всех бизнесов Украины – малого, среднего и крупного. Кроме того, специалист называет документ вредоносным для экономики нашего государства.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что в Украине подорожает мясо. Сейчас в стране наблюдается подорожание свинины на 5%, которое продлиться и в ближайшее время. Курятина за год уже выросла в цене на 30%, а из-за затрат на производство (подорожание энергоносителей), мясо взлетит в цене еще больше.

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