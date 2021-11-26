Цена на курятину выросла почти на треть: что будет со стоимостью в дальнейшем

За год стоимость курятины увеличилась в среднем приблизительно на 30%. По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Светланы Литвин, изменение цены связано ростом затрат на производство, передает UBR.

Цены на курятину - фото из открытых источников

Специалист отметила, что в 2021 году подскочила стоимость зерновых, которая повлекла за собой удорожание комбикорма, являющегося основой для выращивания кур. Пиковый рост цен наблюдался в январе-феврале текущего года — тогда стоимость взлетела на 60%. Такие условия привели к тому, что производители были вынуждены увеличивать цену ну продукцию или прекращать ее производить.

Литвин акцентировала, что впервые за длительный период в Украине наблюдается сокращения производственных объемов курятины. В течение последнего десятка лет производство увеличивалось.

"За десять месяцев 2021 года промышленное производство сократилось на 3%, в домохозяйствах – на 4%. В таких условиях цена и выросла", – сообщила аналитик.

Кроме того, Литвин спрогнозировала дальнейший рост стоимости. Специалист связывает изменение цен с сезонным фактором — удорожанием продуктов питания в канун праздников. В частности, эксперт предупредила о росте цен на наиболее популярные позиции, например, куриное филе.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что в Украине взлетит цена на сливочное масло, что связано, в первую очередь, с тенденциями на мировом рынке.

Также портал писал, что Украина увеличивает импорт продуктов из других стран. В этом сезоне особое внимание привлекли мясо, сыр и тепличные овощи. Причем огурцы привозят в нашу страну из России, а сыры, свинину и сало из стран Европы. О причинах читайте в нашем материале.

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