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Елизавета Черных
Украина увеличивает импорт продуктов из других стран. В этом сезоне особое внимание привлекли мясо, сыр и тепличные овощи. Причем огурцы привозят в нашу страну из России, а сыры, свинину и сало из стран Европы. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал изданию "Сегодня" о причинах роста импорта.
Почему Украина импортирует российские огурцы и польское сало - фото из открытых источников
По словам специалиста, сегодня большинство овощей и фруктов в украинских магазинах — тепличные, а значит, что у нашей страны имеются проблемы с созданием и обслуживанием парников. Причиной закрытия множества теплиц эксперт называет высокую стоимость энергоносителей.
Эксперт также сообщил, что в Украине сейчас сложная ситуация с выращиванием свиней, поскольку большая часть производится в личных домохозяйствах. Кроме того, проблемой становится и африканская чума, в результате которой сокращается поголовье животных. В зимний период, по словам эксперта, ситуация складывается еще хуже в связи с тем, что растет стоимость комбикормов и для домохозяйств эта становится нерентабельно.
Сейчас же в Украину заходит большое количество сала из Польши, а свинины из Нидерландов и Дании, в которых совершенно другим способом выращивают свиней и обрабатывают мясо.
Пендзин также рассказал и импорте молочных продуктов, которые, как правило, не играют важную роль на рынке, что формирует соответствующий спрос среди потребителей. В основном в нашу страну импортируют не совсем качественную молокопродукцию из стран Европы.
Этот сегмент специалист называет конкурирующим с отечественными производителями, которые, фиксируя снижения спроса, сокращают производственные объемы.
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