logo

BTC/USD

57581.72

ETH/USD

4405.00

LTC/USD

216.27

USD/UAH

27.27

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес Агро Почему Украина импортирует российские огурцы и польское сало
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Украина импортирует российские огурцы и польское сало

В Украине сейчас сложная ситуация с выращиванием свиней, поскольку большая часть производится в личных домохозяйствах

сегодня, 09:25
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Украина увеличивает импорт продуктов из других стран. В этом сезоне особое внимание привлекли мясо, сыр и тепличные овощи. Причем огурцы привозят в нашу страну из России, а сыры, свинину и сало из стран Европы. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал изданию "Сегодня" о причинах роста импорта.

Почему Украина импортирует российские огурцы и польское сало

Почему Украина импортирует российские огурцы и польское сало - фото из открытых источников

По словам специалиста, сегодня большинство овощей и фруктов в украинских магазинах — тепличные, а значит, что у нашей страны имеются проблемы с созданием и обслуживанием парников. Причиной закрытия множества теплиц эксперт называет высокую стоимость энергоносителей. 

"Когда вы посмотрите, сколько стоит киловатт-час электрической энергии для бытового потребителя или кубометр газа, вы поймете, что выжить в таких условиях почти нереально", — отмечает Пендзин. 

Эксперт также сообщил, что в Украине сейчас сложная ситуация с выращиванием свиней, поскольку большая часть производится в личных домохозяйствах. Кроме того, проблемой становится и африканская чума, в результате которой сокращается поголовье животных. В зимний период, по словам эксперта, ситуация складывается еще хуже в связи с тем, что растет стоимость комбикормов и для домохозяйств эта становится нерентабельно. 

Сейчас же в Украину заходит большое количество сала из Польши, а свинины из Нидерландов и Дании, в которых совершенно другим способом выращивают свиней и обрабатывают мясо. 

Пендзин также рассказал и импорте молочных продуктов, которые, как правило, не играют важную роль на рынке, что формирует соответствующий спрос среди потребителей. В основном в нашу страну импортируют не совсем качественную молокопродукцию из стран Европы. 

Этот сегмент специалист называет конкурирующим с отечественными производителями, которые, фиксируя снижения спроса, сокращают производственные объемы. 

"Свято место пусто не бывает, и на него обязательно будет заходить импорт", – отмечает Пендзин. 

Ранее "Комментарии" писали, что цена сливочного масла в Украине взлетит: как изменится стоимость. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://economics.segodnya.ua/economics/enews/afrikanskaya-chuma-i-nizkoe-kachestvo-zachem-ukraina-importiruet-polskoe-salo-i-rossiyskie-ogurcy-1587068.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!