Украина увеличивает импорт продуктов из других стран. В этом сезоне особое внимание привлекли мясо, сыр и тепличные овощи. Причем огурцы привозят в нашу страну из России, а сыры, свинину и сало из стран Европы. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал изданию "Сегодня" о причинах роста импорта.

Почему Украина импортирует российские огурцы и польское сало - фото из открытых источников

По словам специалиста, сегодня большинство овощей и фруктов в украинских магазинах — тепличные, а значит, что у нашей страны имеются проблемы с созданием и обслуживанием парников. Причиной закрытия множества теплиц эксперт называет высокую стоимость энергоносителей.

"Когда вы посмотрите, сколько стоит киловатт-час электрической энергии для бытового потребителя или кубометр газа, вы поймете, что выжить в таких условиях почти нереально", — отмечает Пендзин.

Эксперт также сообщил, что в Украине сейчас сложная ситуация с выращиванием свиней, поскольку большая часть производится в личных домохозяйствах. Кроме того, проблемой становится и африканская чума, в результате которой сокращается поголовье животных. В зимний период, по словам эксперта, ситуация складывается еще хуже в связи с тем, что растет стоимость комбикормов и для домохозяйств эта становится нерентабельно.

Сейчас же в Украину заходит большое количество сала из Польши, а свинины из Нидерландов и Дании, в которых совершенно другим способом выращивают свиней и обрабатывают мясо.

Пендзин также рассказал и импорте молочных продуктов, которые, как правило, не играют важную роль на рынке, что формирует соответствующий спрос среди потребителей. В основном в нашу страну импортируют не совсем качественную молокопродукцию из стран Европы.

Этот сегмент специалист называет конкурирующим с отечественными производителями, которые, фиксируя снижения спроса, сокращают производственные объемы.

"Свято место пусто не бывает, и на него обязательно будет заходить импорт", – отмечает Пендзин.

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