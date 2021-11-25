К концу 2021 года стоимость сливочного масла в Украине может вырасти на 15%. Таким прогнозом поделились в эфире телепрограммы "Сніданок з 1+1".

Цена сливочного масла в Украине взлетит: как изменится стоимость - фото из открытых источников

Изменение цены, в первую очередь, связано с мировыми тенденциями. Стоимость сливочного масла на мировых рынках выросла практически на треть. Кроме того, высокую цену продукции на украинском рынке объясняют высоким спросом на сырье, производство которого, в свою очередь, в нашей стране сокращается.

Отметим, что эксперт продовольственного рынка Олег Пендзин называл сливочное масло лидером роста среди молочных продуктов. Его стоимость уже увеличилась почти на 14%. Кроме того, подорожали и другие молочные продукты — сметана, мягкий творог и непосредственно само молоко. Специалист отметил, что цены молочную продукцию не остановят свой рост, поскольку в холодное время уменьшаются надои, а себестоимость изготовления масла, творога и сметаны растет.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, как за неделю изменились цены на некоторые овощи и фрукты. А также портал сообщал о том, что в Украине вновь выросли цены на сало. Еще месяц назад сало в некоторых украинских региона стоило 80-90 гривен за килограмм. Однако уже сегодня от этих цен ничего не осталось. Про основные причины роста стоимости продукта — читайте в нашем материале.

Также на портале "Комментарии" — аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин рассказала, почему растет цена на подсолнечное масло, и озвучила прогноз стоимости на ближайшее время. Продукция может подскочить в цене на 10% уже к Новому году.

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