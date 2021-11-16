В Украине вновь изменились цены на сало

Еще месяц назад сало в некоторых украинских региона стоило 80-90 гривен за килограмм. Однако уже сегодня от этих цен ничего не осталось. Ценник на сало растет едва ли не каждый день. Об этом сообщается в сюжете информационного выпуска "ФАКТИ".

В Украине дорожает сало. Фото из открытых источников

На сегодняшний день в среднем сало по Украине стоит 130-150 гривен за килограмм. В столице можно найти и по 200 грн/кг. Одной из главных причин резкого подорожания продукта является скачок цен на зерно и кукурузу, а также дефицит сальных свиней.

На Житнем рынке в Киеве сало продают дороже, чем мясо, практически по 200 гривен за килограмм. Однако, как отмечают продавцы, его все равно покупают чаще, нежели мясо, даже несмотря на такой скачок цен.

Самое дорогое сало на рынке — генеральское. Его продают по 350-400 гривен за килограмм. Его же считают и самым вкусным. Даже несмотря на высокий ценник, киевляне не отказывают себе в удовольствии приобрести его.

Экономист Олег Пендзин рассказал, что в связи с падением доходов, население переориентируется на более дешевый продукт или заменители.

"Объективно — заменителем м яса всегда было сало. После того, как целевая аудитория переключилась на сало, оно выросло в цене", — говорит Пендзин.

Также по словам эксперта, цены вскоре перестанут расти. Однако в тот же момент начнет расти ценник на мясо.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Украине всего за несколько дней значительно изменились цены на некоторые овощи.

Также издание сообщало о том, что в Украине подорожали некоторые овощи, что привело к увеличению стоимости "борщевого набора".

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