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В Украине изменились цены на овощи

Больше всего в цене изменилась цветная капуста

сегодня, 20:34
Автор:

Денис Подставной
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За один день в стране значительно подорожала капуста, помидоры и кабачки. А некоторые овощи, наоборот, стали дешеветь. Об этом сообщается на сайте AgroTimes.

В Украине изменились цены на овощи

В Украине дорожают овощи. Фото из открытых источников

Несколько дней назад стоимость цветной капусты, брокколи и савойской капусты резко снизились. Однако затем за один день цветная капуста подорожала вдвое — с 5 гривен за килограмм до 10 грн/кг. Цены на брокколи увеличилась с 20 до 22-25 гривен за кг. Ценник на савойскую капусту сейчас — с 10 до 11-15 гривен за килограмм. 

Также за это время в цене изменились кабачки, с 25-30 гривен до 35-40 гривен за один килограмм. Помидоры Асвон продают по 13 гривен за 1 кг., розовые томаты обойдутся покупателю в 18 гривен за килограмм, красные — до 16 гривен за кг, а черри будут стоить до 45 гривен за килограмм. 

Овощи "борщевого набора" медленно продолжают расти в цене. Так, килограмм картофеля обойдется в 5-7 гривен, морковь продают по 6 гривен, свекла — до 10 грн/кг, лук по 9 гривен/кг.

К овощам, ценник на которые снизился, относятся огурцы. Так, с 45-50 гривен огурцы подешевели до 43-48 грн/кг. Пекинская капуста обойдется покупателю в 6-7 гривен/кг. Кубический перец сейчас продают по цене до 40 гривен за один килограмм. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщал о том, сколько стоит приготовить борщ в УкраинеВ сравнении с 2020 годом цены на "борщевой набор" увеличились на 5%. Больше всего за это время подорожала свекла, а сметана, наоборот, упала в цене. 

Также портал "Комментарии" писал о том, что в Украине дорожает говядина. С начала года этот вид мяса стало дороже на 40%. Однако спрос на него также остается высоким. 



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Источник: https://agrotimes.ua/ovochi-sad/cziny-na-kapusty-stabilizuyutsya/
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