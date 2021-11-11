В Украине изменились цены на овощи

За один день в стране значительно подорожала капуста, помидоры и кабачки. А некоторые овощи, наоборот, стали дешеветь. Об этом сообщается на сайте AgroTimes.

В Украине дорожают овощи. Фото из открытых источников

Несколько дней назад стоимость цветной капусты, брокколи и савойской капусты резко снизились. Однако затем за один день цветная капуста подорожала вдвое — с 5 гривен за килограмм до 10 грн/кг. Цены на брокколи увеличилась с 20 до 22-25 гривен за кг. Ценник на савойскую капусту сейчас — с 10 до 11-15 гривен за килограмм.

Также за это время в цене изменились кабачки, с 25-30 гривен до 35-40 гривен за один килограмм. Помидоры Асвон продают по 13 гривен за 1 кг., розовые томаты обойдутся покупателю в 18 гривен за килограмм, красные — до 16 гривен за кг, а черри будут стоить до 45 гривен за килограмм.

Овощи "борщевого набора" медленно продолжают расти в цене. Так, килограмм картофеля обойдется в 5-7 гривен, морковь продают по 6 гривен, свекла — до 10 грн/кг, лук по 9 гривен/кг.

К овощам, ценник на которые снизился, относятся огурцы. Так, с 45-50 гривен огурцы подешевели до 43-48 грн/кг. Пекинская капуста обойдется покупателю в 6-7 гривен/кг. Кубический перец сейчас продают по цене до 40 гривен за один килограмм.

колько стоит приготовить борщ в Украине. В сравнении с 2020 годом цены на "борщевой набор" увеличились на 5%. Больше всего за это время подорожала свекла, а сметана, наоборот, упала в цене. Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщал о том, с





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