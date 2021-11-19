Цены на молоко в Украине взлетят: какой будет стоимость

В связи с ростом себестоимости производства, в Украине могут вырасти цены на молоко и молочную продукцию уже к Новому году. Об этом рассказали в эфире телепрограммы "Сніданок з 1+1".

Цены на молоко - фото из открытых источников

Отмечается, что производить продукты из молока теперь обходится дороже, поскольку в стране выросла стоимость на энергоносители (природный газ, электроэнергия). Сейчас литр молока стоит порядка 30 гривен, а за 350 граммов твердого сыра придется заплатить около 50 гривен.

По словам эксперта продовольственного рынка Олега Пендзина, лидером роста среди молочных продуктов является сливочное масло, цена на которое увеличилась почти на 14%. Мягкий творог, молоко 2,6% жирности, сметана – стоимость этих продуктов выросла от 8% до 11%.

По прогнозу специалиста, цены будут увеличиваться и дальше, поскольку в холодное время уменьшаются надои, а себестоимость мзготовления масла, творога и сметаны растет.

"Когда начинается содержание животных в закрытом помещении, то они меньше доются. Ближе к зиме они вообще уменьшают объем производимой молокопродукции", — отмечает эксперт, добавляя, что рост может составить до 5-7% до конца текущего года.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что, как за неделю изменились цены на некоторые овощи и фрукты. А также портал сообщал о том, что в Украине вновь выросли цены на сало. Еще месяц назад сало в некоторых украинских региона стоило 80-90 гривен за килограмм. Однако уже сегодня от этих цен ничего не осталось. Про основные причины роста стоимости продукта — читайте в нашем материале.

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