В Украине изменилась стоимость фруктов и овощей: новые цены

В Украине сравнили, как за неделю изменились цены на некоторые овощи и фрукты. Об этом сообщается на сайте EastFruit.

Цены на овощи и фрукты в Украине. Фото из открытых источников

Больше всего за этот период изменилась стоимость на огурцы, кабачки, грушу, хурму и киви. Так, огурцы за неделю подорожали с 43-48 грн/кг до 44-50 грн/кг. Томат сливка сейчас продается по цене 8-20 гривен за килограмм, а неделей ранее — 6-18 грн/кг, томат красный вырос в цене с 15-19 гривен/кг до 13-20 грн/кг. Баклажан обойдется в 19-25 грн/кг, а неделей ранее его цена составляла 6-25 грн/кг. Капуста цветная упала в цене с 10-30 грн/кг до 4-15 грн/кг.

Также отмечасется, что изменения цен произошли и в обратную сторону. Таким образом, стоимость киви уменьшилась за неделю с 43-90 грн/кг до 33-40 грн/кг, груши — с 15-30 грн/кг до 7-25 грн/кг, цена на лимоны упала до 30-37 грн/кг с 30-45 грн/кг. Подешевел также и гранат. Теперь он обойдется в среднем в 40-50 гривен за килограмм вместо 45-55 грн/кг. Цены на хурму снизились с 43-65 грн/кг до 25-45 грн/кг. А вот слива стала немного дороже. За неделю цена выросла с 10-27 грн/кг до 10-30 грн/кг. Стоимость яблок осталась прежней — 5-15 грн/кг.

Вовсе не изменились за неделю цены на зелень, за исключением укропа. Ранее его стоимость составляла в среднем 35-70 грн/кг, а сейчас — 35-40 грн/кг. По прежней цене продают капусту белокачанную, морковь, томаты черри, голубику,апельсины, тыкву, шпинат, кинзу, салат и зеленый лук.

Еще месяц назад сало в некоторых украинских региона стоило 80-90 гривен за килограмм. Однако уже сегодня от этих цен ничего не осталось. Названы основные причина роста цен на сало в стране. Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине вновь выросли цены на сало





Также издание "Комментарии" информировало о том, что в Украине выросли цены на некоторые продукты . В среднем, ст оимость увеличилась от 9 до 14%.

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