В Украине выросли цены на некоторые продукты: что подорожало больше всего

Последние две недели в Украине ознаменовались подорожанием некоторых продуктов питания от 9 до 14%. Такие показатели — начало сезонного увеличения стоимости, в частности, на овощи. Об этом пишет UBR со ссылкой на Украинский клуб агарного бизнеса.

В Украине выросли цены на некоторые продукты - фото из открытых источников

Так, больше всего выросли цены на морковь ( на 10%), свеклу (на 9%), капусту ( на 14%), а также на лук (на 10%).

Кроме того, параллельно с ростом спроса, начали поднимать ценник на сезонный фрукт — мандарин. За 14 дней всего стоимость увеличилась на 10% и составила порядка 52,34 гривен за килограмм.

Однако аналитики УКАБ отметили и снижение стоимости на некоторые овощи. Например, в связи с первыми морозами картофель упал в цене на 20%.

Подешевел также и рис. Килограмм крупы упал в цене на 11% и стоит сейчас около 33,8 гривен. Стоимость снизилась из-за роста импорта и хорошего урожая крупы в 2021 году на украинских полях.

Отметим, что за последние пять месяцев цена на молоко в Украине увеличилась на 16%. Отмечается, что такой уровень стоимости на молоко-сырье существенно выше среднего показателя стран Евросоюза, о чем гласят данные Института аграрной экономики. В частности, цена на молоко в Польше, Латвии и Венгрии не выше 32-33 евро за 100 кг продукта. В Украине же стоимость молока во второй половине текущего года возросла от 35 до 41 евро.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что в Украине всего по истечению одного дня значительно выросли цены на некоторые овощи. Речь идет о капусте, кабачках и помидорах. Также продолжают расти в цене овощи так называемого "борщевого набора".

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