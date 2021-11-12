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В Украине выросли цены на некоторые продукты: что подорожало больше всего

Аналитики УКАБ отметили и снижение стоимости на некоторые овощи

сегодня, 16:20
Автор:

Елизавета Черных
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Последние две недели в Украине ознаменовались подорожанием некоторых продуктов питания от 9 до 14%. Такие показатели — начало сезонного увеличения стоимости, в частности, на овощи. Об этом пишет UBR со ссылкой на Украинский клуб агарного бизнеса. 

В Украине выросли цены на некоторые продукты: что подорожало больше всего

В Украине выросли цены на некоторые продукты - фото из открытых источников

Так, больше всего выросли цены на морковь ( на 10%), свеклу (на 9%), капусту ( на 14%), а также на лук (на 10%). 

Кроме того, параллельно с ростом спроса, начали поднимать ценник на сезонный фрукт — мандарин. За 14 дней всего стоимость увеличилась на 10% и составила порядка 52,34 гривен за килограмм. 

Однако аналитики УКАБ отметили и снижение стоимости на некоторые овощи. Например, в связи с первыми морозами картофель упал в цене на 20%. 

Подешевел также и рис. Килограмм крупы упал в цене на 11% и стоит сейчас около 33,8 гривен. Стоимость снизилась из-за роста импорта и хорошего урожая крупы в 2021 году на украинских полях. 

Отметим, что за последние пять месяцев цена на молоко в Украине увеличилась на 16%. Отмечается, что такой уровень стоимости на молоко-сырье существенно выше среднего показателя стран Евросоюза, о чем гласят данные Института аграрной экономики. В частности, цена на молоко в Польше, Латвии и Венгрии не выше 32-33 евро за 100 кг продукта. В Украине же стоимость молока во второй половине текущего года возросла от 35 до 41 евро. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что в Украине всего по истечению одного дня значительно выросли цены на некоторые овощи. Речь идет о капусте, кабачках и помидорах.  Также продолжают расти в цене овощи так называемого "борщевого набора". 


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Источник: https://ubr.ua/market/trade/tseny-na-populjarnye-produkty-pitanija-v-ukraine-poshli-vverkh-chto-podorozhalo-bolshe-vseho-4009326
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