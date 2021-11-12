В Украине подорожало молоко: названы причины и цена

За последние пять месяцев цена на молоко в Украине увеличилась на 16%. Такой информацией поделились в эфире "Сніданок з 1+1", передает ТСН.

В Украине подорожало молоко - фото из открытых источников

Отмечается, что такой уровень стоимости на молоко-сырье существенно выше среднего показателя стран Евросоюза, о чем гласят данные Института аграрной экономики. В частности, цена на молоко в Польше, Латвии и Венгрии не выше 32-33 евро за 100 кг продукта. В Украине же стоимость молока во второй половине текущего года возросла от 35 до 41 евро.

По словам профильных экспертов, главной причиной подорожания продукции является отсутствие поддержки со стороны государства молочной отрасли, а также низкая способность жителей страны и наличие дешевого импорта.

Напомним, что в Украине всего по истечению одного дня значительно выросли цены на некоторые овощи. Речь идет о капусте, кабачках и помидорах. Также продолжают расти в цене овощи так называемого "борщевого набора".

Кроме того, за последние несколько месяцев ценник на сало в стране достиг рекордной отметки. Цена на соленое сало на сегодняшний день составляет 185 гривен за один килограмм. Стоит отметить, что еще в сентябре текущего года его средняя цена была меньше на 40 гривен. Нынешняя стоимость сала является самой большой за последние годы.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщало, что курильщикам в Украине стоит готовиться к росту цен на сигареты, как минимум до 50 гривен. Подорожание связано с обязательством нашего государствам перед странами ЕС. СМИ сообщает, что это делается с точки беспошлинной торговли в аэропортах и пунктах пропуска на границе.

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