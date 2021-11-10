В Украине рекордно подорожало сало

За последние несколько месяцев ценник на сало достиг рекордной отметки. Об этом информироует издание Kurkul.com, ссылаясь на данные Минфина.

В Украине подорожало сало. Фото из открытых источников

Сообщается, что цена на соленое сало на сегодняшний день составляет 185 гривен за один колограмм. Стоит отметить, что еще в сентябре текущего года его средняя цена была меньше на 40 гривен. Нынешняя стоимость сала является самой большой за последние годы.

Значительный рост цен произошел в октябре текущего года. Именно тогда стоимость соленого сала стала дороже сразу на 13%, то есть на 20 гривен. В течение следующего месяца цена увеличилась еще на 20 гривен или 11%.

Источник отмечает, что за этот период также увеличился ценник на домашнее сало. Однако в этом случае подорожание не настолько ощутимо. Сейчас его цена составляет 134,6 гривны за килограмм, что на гривну больше, нежели месяцем ранее. А с начала года сало стало дороже на 28 гривен.

Эксперты говорят, что в дальнейшем, вероятнее всего, произойдет снижение стоимости на свиней убойных кондиций. По их словам, это происходит ежегодно в середине осени. Этот фактор также может сказаться на цене сала в стране.

Украине вновь подорожали овощи Больше всего цены выросли на огурцы, капусту, перцы, а также кабачки. Изменение стоимости произошло по причине того, что на рынке случилось уменьшение предложения. Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что в





краине дорожает говядина. С начала 2021 года по октябрь в Украине увеличились цены на говядину более чем на 40%. Подробнее об актуальных ценах на говядину читайте в нашей статье Также портал "Комментарии" информировал о том, что в У

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!